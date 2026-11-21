- "Краснодар" начал набирать обороты, исправляет все свои ошибки потихоньку. Пусть и фаворита в таких матчах нет, мне кажется, что "Краснодар" выглядит чуть предпочтительнее на фоне "Динамо".
Думаю, "Краснодар" даст бой "Динамо", но склоняюсь к боевой ничьей, - передаёт слова Наумова Vprognoze.ru.
Матч между "Динамо" и "Краснодаром" состоится 22 ноября. Перед очной встречей москвичи с 31 очком занимают второе место в РПЛ, а краснодарская команда располагается на четвёртой строчке, имея в активе 26 очков.