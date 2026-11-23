- Как и ожидалось, игра получилась тяжелой. Мы не создали много моментов, была равная игра.
К сожалению, так бывает, когда при минимальном счете в твою пользу что-то да залетает. Конечно, нужно было забивать второй гол, чтобы чувствовать себя более уверенно. Но это футбол, двигаемся дальше, - приводит слова Зобнина "Матч ТВ".
В 15 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Роман Зобнин и Даниил Лесовой. На данный момент красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 30 набранными очками и отстают от лидирующего "Динамо" на два балла. Махачкалинцы занимают 12 место с 17 баллами.