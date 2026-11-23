- Любой уважающий себя тренер увидит, что бабок в "Локомотиве" нет. Об этом все говорят, кроме одного человека, который говорит, что денег ***** (много), но их никто не видит.
"Локомотив" готов выделить на покупку пяти игроков € 10 млн. Кого они купят? Вы представляете, что за ***** (ерунду) они накупят за эти деньги? - сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!"
Напомним, что в летнее трансферное окно московский "Локомотив" продал Алексея Батракова в "Галатасарай", Артема Карпукаса в "Зенит", а Дмитрия Воробьева в "Краснодар". Суммарно на этих трансферах столичный клуб заработал около 40 миллионов евро. Летом клуб пополнили Сергей Бабки, Георгий Джикия, Андрей Мостовой и Николай Титков.
По итогам 15 сыгранных туров "железнодорожники" занимают 13 место в турнирной таблице российского чемпионата с 14 набранными очками в своем активе.