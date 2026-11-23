Фото: ФК "Локомотив"

"Локомотив" готов выделить на покупку пяти игроков € 10 млн. Кого они купят? Вы представляете, что за ***** (ерунду) они накупят за эти деньги? - сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!"