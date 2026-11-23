- Как только тренеры "Спартака" начинают дёргать состав — сразу нарушается химия. Куда пропала форма Маркиньоса? После матча с "Зенитом" игра "Спартака" поменялась. Они стали менее агрессивными в созидании.
Нужно выжимать максимум, если хочешь бороться за чемпионство. "Спартак" теряет очки, которые весной будут важны. Это же можно сказать об их конкурентах, - сказал Семшов в эфире "Матч ТВ".
В 15 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Роман Зобнин и Даниил Лесовой. На данный момент красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 30 набранными очками и отстают от лидирующего "Динамо" на два балла. Махачкалинцы занимают 12 место с 17 баллами.
В 16 туре команде Хуана Карседо предстоит сыграть на выезде с воронежским "Факелом", подопечные Вадима Евсеева отправятся на выезд к московскому "Локомотиву".