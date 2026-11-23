Сегодня, 24 ноября, тольяттинский "Акрон" примет на "Солидарность Самара Арене" ЦСКА в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию игры.
После пяти сыгранных туров волжане занимают третье место в группе D с 7 набранными очками, "армейцы" располагаются на второй строчке с 8 баллами в своем активе. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф турнира.
"Акрон" - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России
"Акрон" Тольятти - ЦСКА: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России.
Фото: ПФК ЦСКА