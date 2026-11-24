Телеграм-канал "РУСТАТ" официально сообщает, что защитник махачкалинского "Динамо" Муталип Алибеков в матче с московским "Спартаком" разогнался до 33.23 километров в час - это лучший показатель 15 тура Российской Премьер-Лиги. На второй строчке располагается Темиркан Сундуков из махачкалинского "Динамо" со скоростью 33.05 километров в час, а тройку лидеров замыкает Рубенс из московского "Динамо", набравший такую же скорость.
В 15 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Роман Зобнин и Даниил Лесовой. На данный момент красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 30 набранными очками и отстают от лидирующего "Динамо" на два балла. Махачкалинцы занимают 12 место с 17 баллами.
Назван футболист, развивший самую большую скорость в 15 туре РПЛ
Стал известен футболист, развивший самую большую максимальную скорость в 15 туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала