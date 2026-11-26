Фото: ФК "Динамо"

Но отмечу, что Тюкавин в последних матчах сдал. Два матча за сборную вообще пешком. И в последней игре не впечатлил. Надо ему прибавлять. Не понравился с "Краснодаром". Жаль, что конкуренции хорошей в команде у него нет.