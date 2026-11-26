- Чемпион - это только по окончании чемпионата. Сейчас команда лидирует по итогам круга. Мы в 97-м году тоже были чемпионами первого круга, но в итоге стали третьими. Цыплят по осени считают, а у нас чемпионат весной заканчивается. Тогда и посмотрим.
- Само лидерство "Динамо" удивляет?
- Нет, не удивляет. Они играют хорошо, поэтому все заслуженно. Я говорил,что все очки будут терять, и это происходит. Но вряд ли кто мог предположить, что "Зенит" проиграет "Рубину". "Динамо" выглядит неплохо. А это удаление Осипенко в матче с "Краснодаром" - смех: арбитр игру сломал. Осипенко Кордобу не видел - надо было жёлтую давать.
- Каковы шансы "Динамо" на чемпионство?
- Пока никаких. Все ещё и очки будут терять, и форму набирать. Матчей много.
- Но верите в то, что бело-голубые станут чемпионами?
- Уже несколько лет этого очень хочется. Чуть-чуть не получилось добраться пару лет назад до этой цели. Когда Шварца назначили, я был скептически настроен, но в итоге они большинство матчей выиграли при Шварце. Угадали с тренером.
Но отмечу, что Тюкавин в последних матчах сдал. Два матча за сборную вообще пешком. И в последней игре не впечатлил. Надо ему прибавлять. Не понравился с "Краснодаром". Жаль, что конкуренции хорошей в команде у него нет.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info