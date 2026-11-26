Французское издание Le Parisien оценило игру голкипера Матвея Сафонова в матче "ПСЖ" - "Рома".

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- Сафонов — оценка 6,5. Он ничего не мог поделать с первым голом Марио Эрмосо, когда пассивность защиты сделала его задачу невыполнимой.

По словам издания, Сафонова дважды сыграл безупречно в матче с римлянами и заслужил оценку 6,5.Также он ничего не мог сделать и с пенальти Малена (78-я минута). Однако был в его игре и безупречный сейв после другого удара Эрмосо (19-я). Также Матвей идеально сыграл на линии при ударе Кастро (51-я), - говорится в статье Le Parisien.В ночь с 25 на 26 ноября французский "ПСЖ" на домашнем стадионе сыграл вничью с "Ромой" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Илья Забарный и Усман Дембеле, в составе гостей - Марио Эрмосо и Дониэлл Мален, реализовавший пенальти.Российский голкипер парижан Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и отыграл все 90 минут.