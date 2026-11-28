С помощью искусственного интеллекта была создана картинка, на которой Соболев и Максим Глушенков смеются во время стендап-выступления бывшего одноклубника.
Напомним, перед встречей 16-го тура РПЛ пресс-служба ЦСКА выпустила ролик "Stand Up про бывших", в котором Круговой пошутил на несколько тем, связанных с его бывшей командой. Также он шутил о Глушенкове.
Соболев с помощью нейросети изобразил себя и Глушенкова на стендапе Кругового (фото)
Нападающий "Зенита" Александр Соболев после разгромной победы над ЦСКА (4:1) опубликовал изображение с участием защитника "армейцев" Данила Кругового.
Фото: телеграм-канал Соболева