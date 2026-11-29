"Вот нельзя недооценивать предматчевые проморолики. Это работает. И чаще всего в обратную сторону. Но не согласен, что это некрасиво со стороны Кругового. В жанре подогрева ЦСКА сделал все органично.
А "Зенит" ответил лучшей своей игрой за весь этот чемпионат. так мы получили яркую медийную историю, два стендапа и классный футбол", - написал Журавель в телеграм-канале.
Вчера, 28 ноября, состоятся центральный матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и "Зенитом". Встреча проходила на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.
Напомним, перед игрой "армейцы" выпустили проморолик, который был посвящен поединку с петербургской командой. По сюжету видео бывший защитник сине-бело-голубых Данил Круговой выступал со стендапом, где шутил о своем прежнем клубе.