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Роман Зобнин: нет времени следить за матчами "Зенита" и ЦСКА (видео)

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о работе на втором зимнем сборе красно-белых.

"Новички - футболисты хорошего уровня. Я думаю, они нам помогут в дальнейшем. Вообще, в "Спартаке" всех новичков принимают очень здорово. Я в том числе. Когда приходил в команду, то почувствовал тепло от футболистов и от всего персонала. Проблем с адаптацией не может возникнуть.

Идет второй сбор, и по сравнению с первым он, конечно, намного тяжелее. Мы стали больше уделять внимание физическим кондициям, больше стали бегать.

Второй сбор намного отличается от первого. Несмотря на сильные нагрузки, мы должны показывать свой футбол, и никаких отговорок на то, что здесь мы очень много бегаем, не должно быть.

Я не слежу за матчами ЦСКА, "Краснодара" или "Зенита". Смотрим только на себя, слежу только за своими матчами и тренировками. Нет времени смотреть на соперников", - цитирует Зобнина пресс-служба "Спартака".

Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 12:45
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№4 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 13:21) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Там смотреть не на кого : все эти Ивановичи - вчерашний, прошедший день. С хорошим футболистом не станут расставаться, да и селекция где - нибудь, в том же Милане или Ливерпуле, не настолько глупа, чтобы просрать хорошего защитника. Надо самим побеждать в первом туре, так как он определяющий : кони не проиграют бомжам на старте. А отрыв в 7-8 очков с таким мёртвым составом, бомжам не отыграть...
Регистрация: 10.01.2014
№3 Написал: oksva Спб (Сегодня, 13:00) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Роман , чего на них смотреть ? Их просто надо обыгрывать и всё . А смотреть .. Я тут посмотрел феерию лазоревых со Спартой . Да уж , зачем я это сделал ? А уж следующий матч , говорят , это было вообще что то невообразимое ! Оденсе был бессилен .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:58) #
  • +4
  •  (4)
online

Роман ,этот сезон во многом для тебя определяющий,ты уже не подающий надежды а футболист который должен определять игру команды, тебе только нужно забить и почувствовать уверенность , для себя -желаю тебе Удачи и что бы травмы обошли тебя стороной, я за тебя болею.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:49) #
  • +3
  •  (7)
online

Xyли на них смотреть, - отбросы и обcocы. И понты.

Пущай гремят этой пушниной...
Регистрация: 3.03.2007
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