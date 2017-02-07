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Роман Зобнин: нет времени следить за матчами "Зенита" и ЦСКА (видео)
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о работе на втором зимнем сборе красно-белых.
"Новички - футболисты хорошего уровня. Я думаю, они нам помогут в дальнейшем. Вообще, в "Спартаке" всех новичков принимают очень здорово. Я в том числе. Когда приходил в команду, то почувствовал тепло от футболистов и от всего персонала. Проблем с адаптацией не может возникнуть.
Идет второй сбор, и по сравнению с первым он, конечно, намного тяжелее. Мы стали больше уделять внимание физическим кондициям, больше стали бегать.
Второй сбор намного отличается от первого. Несмотря на сильные нагрузки, мы должны показывать свой футбол, и никаких отговорок на то, что здесь мы очень много бегаем, не должно быть.
Я не слежу за матчами ЦСКА, "Краснодара" или "Зенита". Смотрим только на себя, слежу только за своими матчами и тренировками. Нет времени смотреть на соперников", - цитирует Зобнина пресс-служба "Спартака".
"Новички - футболисты хорошего уровня. Я думаю, они нам помогут в дальнейшем. Вообще, в "Спартаке" всех новичков принимают очень здорово. Я в том числе. Когда приходил в команду, то почувствовал тепло от футболистов и от всего персонала. Проблем с адаптацией не может возникнуть.
Идет второй сбор, и по сравнению с первым он, конечно, намного тяжелее. Мы стали больше уделять внимание физическим кондициям, больше стали бегать.
Второй сбор намного отличается от первого. Несмотря на сильные нагрузки, мы должны показывать свой футбол, и никаких отговорок на то, что здесь мы очень много бегаем, не должно быть.
Я не слежу за матчами ЦСКА, "Краснодара" или "Зенита". Смотрим только на себя, слежу только за своими матчами и тренировками. Нет времени смотреть на соперников", - цитирует Зобнина пресс-служба "Спартака".
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