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Сергей Семак: на мой взгляд, лимит не принес ничего хорошего для нашего футбола
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак высказал мнение о проблемах российского футбола.
— Предложение поработать в "Уфе" действительно стало неожиданным. Изначально я планировал до лета закончить свое обучение, а уже потом начать самостоятельную тренерскую карьеру. Однако никаких препятствий со стороны "Зенита", с которым я был связан контрактом, не возникло. Как таковых переговоров с "Уфой", по сути, и не было — все предложенные условия я практически сразу одобрил. Финансовый вопрос здесь не играл ключевой роли, это точно.
— За время работы в "Зените" у вас было много предложений от других клубов?
— Интерес был, но до конкретики дело не доходило. Что касается сборной России — я был одним из кандидатов, который рассматривался на должность главного тренера национальной команды. Я считаю, что в итоге руководство РФС сделало закономерный и правильный выбор.
— Если бы Станислав Черчесов позвал вас в штаб сборной, вам было бы это интересно?
— Если только на крупный турнир. У главного тренера клуба совершенно нет времени, нужно постоянно работать.
— В "Уфе" сейчас минимум легионеров, услуги переводчика для общения практически не требуются. Это важно?
— Я считаю — важно, когда коллектив живет своей жизнью, когда в нем нет посторонних людей. Чем уже круг единомышленников, тем лучше. В то же время мы с помощниками уделяем много внимания интеграции иностранцев, проводим совместные ужины. Атмосфера, которая сейчас создана в "Уфе", на мой взгляд, комфортна для игроков.
— На вашей памяти были случаи, когда карьеру игрока губили внезапно свалившиеся на него огромные деньги?
— К сожалению, таких примеров много. Подающие надежды молодые игроки шаг за шагом опускались всё ниже и деградировали. А порой и вовсе довольно быстро завершали карьеру.
— Потолок зарплат и лимит на легионеров могут хотя бы отчасти поспособствовать решению этих проблем?
— Сложный вопрос. За все предыдущие годы, на мой взгляд, лимит не принес ничего хорошего для нашего футбола. Клубам помощи от этого нет никакой: без лимита команды были бы сильнее. Запрет на легионеров убивает здоровую конкуренцию и завышает уровень зарплат. Но виновата в этом сама система, а не футболисты.
Известия
— Предложение поработать в "Уфе" действительно стало неожиданным. Изначально я планировал до лета закончить свое обучение, а уже потом начать самостоятельную тренерскую карьеру. Однако никаких препятствий со стороны "Зенита", с которым я был связан контрактом, не возникло. Как таковых переговоров с "Уфой", по сути, и не было — все предложенные условия я практически сразу одобрил. Финансовый вопрос здесь не играл ключевой роли, это точно.
— За время работы в "Зените" у вас было много предложений от других клубов?
— Интерес был, но до конкретики дело не доходило. Что касается сборной России — я был одним из кандидатов, который рассматривался на должность главного тренера национальной команды. Я считаю, что в итоге руководство РФС сделало закономерный и правильный выбор.
— Если бы Станислав Черчесов позвал вас в штаб сборной, вам было бы это интересно?
— Если только на крупный турнир. У главного тренера клуба совершенно нет времени, нужно постоянно работать.
— В "Уфе" сейчас минимум легионеров, услуги переводчика для общения практически не требуются. Это важно?
— Я считаю — важно, когда коллектив живет своей жизнью, когда в нем нет посторонних людей. Чем уже круг единомышленников, тем лучше. В то же время мы с помощниками уделяем много внимания интеграции иностранцев, проводим совместные ужины. Атмосфера, которая сейчас создана в "Уфе", на мой взгляд, комфортна для игроков.
— На вашей памяти были случаи, когда карьеру игрока губили внезапно свалившиеся на него огромные деньги?
— К сожалению, таких примеров много. Подающие надежды молодые игроки шаг за шагом опускались всё ниже и деградировали. А порой и вовсе довольно быстро завершали карьеру.
— Потолок зарплат и лимит на легионеров могут хотя бы отчасти поспособствовать решению этих проблем?
— Сложный вопрос. За все предыдущие годы, на мой взгляд, лимит не принес ничего хорошего для нашего футбола. Клубам помощи от этого нет никакой: без лимита команды были бы сильнее. Запрет на легионеров убивает здоровую конкуренцию и завышает уровень зарплат. Но виновата в этом сама система, а не футболисты.
Известия
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