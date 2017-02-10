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Хави Гарсия: в России иногда играем в холод, порой организм просто не отвечает
Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия назвал имя тренера, под руководством которого ему нравилось играть больше всего, а также поведал, как состоялся переход в "Зенит".
"Для меня лучшим тренером является Жорже Жезуш. Есть тренеры, которые меняют игрока на другого, если ты сделал то, что им не нравится. Он же помогал игрокам стать лучше. Просто посмотрите, сколько игроков покинули "Бенфику", которую он тренировал, и перешли в команды мирового класса.
Я оказался в "Манчестер Сити", который приглашает лучших футболистов в мире. Это произошло внезапно, но я рад, ведь выиграл Премьер-лигу, что не удавалось, например, Джеррарду.
Мы все хотим чувствовать, что нас ценят. Виллаш-Боаш позвонил и настоял, чтобы я приехал в "Зенит". Он говорил, что российский чемпионат очень сложный. Сначала я думал, что речь идёт о паре команд, но это не так. Бывают длинные перелёты, вы играете в холод, бывают дни, когда организм просто не отвечает", — цитирует Гарсию Marca.
"Для меня лучшим тренером является Жорже Жезуш. Есть тренеры, которые меняют игрока на другого, если ты сделал то, что им не нравится. Он же помогал игрокам стать лучше. Просто посмотрите, сколько игроков покинули "Бенфику", которую он тренировал, и перешли в команды мирового класса.
Я оказался в "Манчестер Сити", который приглашает лучших футболистов в мире. Это произошло внезапно, но я рад, ведь выиграл Премьер-лигу, что не удавалось, например, Джеррарду.
Мы все хотим чувствовать, что нас ценят. Виллаш-Боаш позвонил и настоял, чтобы я приехал в "Зенит". Он говорил, что российский чемпионат очень сложный. Сначала я думал, что речь идёт о паре команд, но это не так. Бывают длинные перелёты, вы играете в холод, бывают дни, когда организм просто не отвечает", — цитирует Гарсию Marca.
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