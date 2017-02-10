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Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (8)
Юрген Клопп: в "Ливерпуле" не ищут оправданий, а пытаются исправить проблемы
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как относится к неудачной серии команды из пяти игр кряду без побед в АПЛ.
"Мы по-прежнему рассматриваем этот проект как долгосрочный. Игроки учатся, а моя задача — вести их в верном направлении. Я не подвергаю сомнениям всё подряд после поражения. Конечно, всё проще, когда ты побеждаешь, но результаты не влияют на работу. Футбол — это всегда испытание.
Если ты занимаешь высокое место, то должен стремиться его сохранить, а если нет, то должен немедленно исправить проблемы. Мы не ищем оправданий, мы ищем решения. Если не всё идёт гладко, это не значит, что команда не может выиграть следующий матч", — цитирует Клоппа портал Goal.
"Мы по-прежнему рассматриваем этот проект как долгосрочный. Игроки учатся, а моя задача — вести их в верном направлении. Я не подвергаю сомнениям всё подряд после поражения. Конечно, всё проще, когда ты побеждаешь, но результаты не влияют на работу. Футбол — это всегда испытание.
Если ты занимаешь высокое место, то должен стремиться его сохранить, а если нет, то должен немедленно исправить проблемы. Мы не ищем оправданий, мы ищем решения. Если не всё идёт гладко, это не значит, что команда не может выиграть следующий матч", — цитирует Клоппа портал Goal.
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