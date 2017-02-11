Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Первый триумф в этом году

Первый триумф в этом году"Ливерпуль" обыграл на своём поле "Тоттенхэм", прервав затяжную серию без побед в премьер-лиге. О том, как "красные" на кураже забивали инфантильным лондонцам - отчёт Rusfootball.info

Чёрная полоса "Ливерпуля"

Новый год начался для команды Юргена Клоппа уж совсем неудачно, и к битве с "Тоттенхэмом" подопечные немца подходили не в самом хорошем настроении. В последних десяти матчах, которые приходятся на разные соревнования, "красные" сумели выиграть лишь один (!) раз. Если говорить именно о чемпионате, то победив ещё 31 декабря "Манчестер Сити", мерсисайдцы напрочь забыли о викториях, трижды сыграли вничью и два раза уступили.

В результате "Ливерпуль" опустился на пятое место, пропустив вперёд почти всех конкурентов. По сети поползли негативные отклики на работу Клоппа, причем не только от обычных болельщиков, но и от телевизионных экспертов. "Красным" надо было срочно побеждать и выбираться из этой неприятной ситуации, но обыграть разогнавшийся "Тоттенхэм", ближе всех расположившийся к неуловимому "Челси", казалось до стартового свистка задачей невероятно сложно.

Голодные до побед

Хозяева матча, встреченные шикарной поддержкой болельщиков, с первых минут понеслись в атаку и без остановки накатывали широкими подходами к владениям Льориса. Из-под чугунного прессинга лондонцы выбирались с трудом, регулярно теряли снаряд в самых началах своих вылазок. Первым достойным ответом стал категорически неточный удар Эриксена - и только на десятой минуте.

Гегемония в столь диком темпе не могла продолжаться слишком долго. "Тоттенхэм" отодвигал линию атаки все дальше, но продолжал ошибаться и терять мяч в центре, чем прекрасно пользовался "Ливерпуль", исполняя контратаки. И вскоре они забили - отличился Мане, который и до этого выглядел фигурой особенно активной. Именно к нему чаще остальных шел мяч, что отлично подчеркивало незаменимость этого нападающего в схемах Клоппа на данный момент.

А аппетит-то разыгрался!

Команда из Лондона продолжала мучиться сонливостью и ничего не могла поделать с разозленным последними результатами противником. И не сказать, что "красные" показывали что-то внеземное - просто "Тоттенхэм" продолжал рассеяно бросать передачи, а хозяева делали то, что и должны - ловили их. Правда, все это с горящими глазами, невероятной заряженностью на борьбу и желанием.

И очень быстро залетел второй. В результате расстрела ворот Льориса Мане оформил дубль. Защитники при этом опять действовали по-настоящему ужасно. Если в случае с первом голом, невнятно по сфере махнул Тоби Алдервейрельд, позволив команде Клоппа начать контрвыпад, то вторым виновником этого вечера стал Дайер, завозившийся с мячом у собственной штрафной. После этого голкипер лондонской команды пережил три удара подряд - последний и стал голевым.

Центральная фигура

Мане в первой половине тайма мог оформлять не только хет-трик, но и полноценный покер. Ключевой игрок нападения "Ливерпуля" в очередной раз подтвердил свой статус в команде и только классные спасения в исполнении француза Уго Льориса не позволили нападающему наколотить еще. Если бы Мане был чуть точнее или удачливее, "красные" могли окончательно похоронить гостей еще в первые полчаса игры. А так - у Лондона оставалась надежда.

Эликсир бесконечной энергии

До конца первого тайма игроки "Ливерпуля" носились так, будто и не слышали об усталости. Безостановочный прессинг и регулярные контратаки, казалось, должны хоть чуть-чуть утомить парней Клоппа к перерыву, но не тут-то было. Горели желанием мерсисайдцы оправдаться за последние игры перед болельщиками, конкурентами и самими собой, и это легко проглядывалось в том, как бежали футболисты и как они боролись за мячи.

Понижение градуса

С возобновлением матча дело пошло немного скучнее. Стало больше нарушений правил, стычек, а следовательно и остановок, темп от этого не мог не упасть. Пострадали и моменты, "Ливерпуль" больше не действовал столь остро, и единственным запоминающейся атакой, что можно было вспомнить из начала второго тайма, стал удар Кейна в штангу. Но только положение вне игры было зафиксировано ещё до касания мячом рамки.

"Тоттенхэм" не стремился что-то изменить в своей игре. Стал поменьше ошибаться, но продолжал настаивать на своём, что не прибавляло лондонцам шансов спасти эту встречу. И даже главный тренер, Маурисио Почеттино, не спешил делать замены, видимо, полагая, что эти парни ещё могут исправиться. Лишь за двадцать минут до конца итальянец начал шевелиться и прибег хоть к каким-то изменениям.

Без сюрпризов

"Ливерпуль" сумел довести эту игру до логического конца. Единственный момент "Тоттенхэма" в первом тайме так и остался единственном полноценным моментом в матче. Хозяева смотрелись лучше практически во всех игровых компонентах и заслуженно победили. В принципе, они заслужили и целый разгром соперника, который подходил к игре фаворитом, но из-за ряда причин (одна из которых - уверенная игра Льориса) не срослось. Команда Клоппа одержала первую победу в чемпионате за долгое время и подарила "Челси" ещё один повод называть себя чемпионами прямо сейчас.



Английская премьер-лига

26 тур

"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" 2:0

Голы: Мане, 19, 21


"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Милнер, Хендерсон, Лейва (Клаван, 82), Лаллана, Вейналдум, Коутиньо (Джан, 80), Фирмино, Мане (Александер Арнольд, 90).

"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер, Дэвис, Алдервейрелд, Ваньяма, Дайер, Эриксен (Уинкс, 70), Дембеле (Сиссоко, 79), Алли, Кейн, Хын Мин (Янессен, 83).

Предупреждения: Хын Мин, 30, Хендерсон, 55, Матип, 58, Кейн, 69, Милнер, 71, Уинкс, 72, Дайер, 80, Алдервейрелд, 84

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Ливерпуль Тоттенхэм Мане Клопп
Сегодня, 22:23
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 22:32) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Супер Ливер в первом тайме!!С победой,красные!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.