Первый триумф в этом году



Английская премьер-лига



26 тур



"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" 2:0



Голы: Мане, 19, 21

"Ливерпуль" обыграл на своём поле "Тоттенхэм", прервав затяжную серию без побед в премьер-лиге. О том, как "красные" на кураже забивали инфантильным лондонцам - отчётНовый год начался для команды Юргена Клоппа уж совсем неудачно, и к битве с "Тоттенхэмом" подопечные немца подходили не в самом хорошем настроении. В последних десяти матчах, которые приходятся на разные соревнования, "красные" сумели выиграть лишь один (!) раз. Если говорить именно о чемпионате, то победив ещё 31 декабря "Манчестер Сити", мерсисайдцы напрочь забыли о викториях, трижды сыграли вничью и два раза уступили.В результате "Ливерпуль" опустился на пятое место, пропустив вперёд почти всех конкурентов. По сети поползли негативные отклики на работу Клоппа, причем не только от обычных болельщиков, но и от телевизионных экспертов. "Красным" надо было срочно побеждать и выбираться из этой неприятной ситуации, но обыграть разогнавшийся "Тоттенхэм", ближе всех расположившийся к неуловимому "Челси", казалось до стартового свистка задачей невероятно сложно.Хозяева матча, встреченные шикарной поддержкой болельщиков, с первых минут понеслись в атаку и без остановки накатывали широкими подходами к владениям Льориса. Из-под чугунного прессинга лондонцы выбирались с трудом, регулярно теряли снаряд в самых началах своих вылазок. Первым достойным ответом стал категорически неточный удар Эриксена - и только на десятой минуте.Гегемония в столь диком темпе не могла продолжаться слишком долго. "Тоттенхэм" отодвигал линию атаки все дальше, но продолжал ошибаться и терять мяч в центре, чем прекрасно пользовался "Ливерпуль", исполняя контратаки. И вскоре они забили - отличился Мане, который и до этого выглядел фигурой особенно активной. Именно к нему чаще остальных шел мяч, что отлично подчеркивало незаменимость этого нападающего в схемах Клоппа на данный момент.Команда из Лондона продолжала мучиться сонливостью и ничего не могла поделать с разозленным последними результатами противником. И не сказать, что "красные" показывали что-то внеземное - просто "Тоттенхэм" продолжал рассеяно бросать передачи, а хозяева делали то, что и должны - ловили их. Правда, все это с горящими глазами, невероятной заряженностью на борьбу и желанием.И очень быстро залетел второй. В результате расстрела ворот Льориса Мане оформил дубль. Защитники при этом опять действовали по-настоящему ужасно. Если в случае с первом голом, невнятно по сфере махнул Тоби Алдервейрельд, позволив команде Клоппа начать контрвыпад, то вторым виновником этого вечера стал Дайер, завозившийся с мячом у собственной штрафной. После этого голкипер лондонской команды пережил три удара подряд - последний и стал голевым.Мане в первой половине тайма мог оформлять не только хет-трик, но и полноценный покер. Ключевой игрок нападения "Ливерпуля" в очередной раз подтвердил свой статус в команде и только классные спасения в исполнении француза Уго Льориса не позволили нападающему наколотить еще. Если бы Мане был чуть точнее или удачливее, "красные" могли окончательно похоронить гостей еще в первые полчаса игры. А так - у Лондона оставалась надежда.До конца первого тайма игроки "Ливерпуля" носились так, будто и не слышали об усталости. Безостановочный прессинг и регулярные контратаки, казалось, должны хоть чуть-чуть утомить парней Клоппа к перерыву, но не тут-то было. Горели желанием мерсисайдцы оправдаться за последние игры перед болельщиками, конкурентами и самими собой, и это легко проглядывалось в том, как бежали футболисты и как они боролись за мячи.С возобновлением матча дело пошло немного скучнее. Стало больше нарушений правил, стычек, а следовательно и остановок, темп от этого не мог не упасть. Пострадали и моменты, "Ливерпуль" больше не действовал столь остро, и единственным запоминающейся атакой, что можно было вспомнить из начала второго тайма, стал удар Кейна в штангу. Но только положение вне игры было зафиксировано ещё до касания мячом рамки."Тоттенхэм" не стремился что-то изменить в своей игре. Стал поменьше ошибаться, но продолжал настаивать на своём, что не прибавляло лондонцам шансов спасти эту встречу. И даже главный тренер, Маурисио Почеттино, не спешил делать замены, видимо, полагая, что эти парни ещё могут исправиться. Лишь за двадцать минут до конца итальянец начал шевелиться и прибег хоть к каким-то изменениям."Ливерпуль" сумел довести эту игру до логического конца. Единственный момент "Тоттенхэма" в первом тайме так и остался единственном полноценным моментом в матче. Хозяева смотрелись лучше практически во всех игровых компонентах и заслуженно победили. В принципе, они заслужили и целый разгром соперника, который подходил к игре фаворитом, но из-за ряда причин (одна из которых - уверенная игра Льориса) не срослось. Команда Клоппа одержала первую победу в чемпионате за долгое время и подарила "Челси" ещё один повод называть себя чемпионами прямо сейчас.Миньоле, Клайн, Матип, Милнер, Хендерсон, Лейва (Клаван, 82), Лаллана, Вейналдум, Коутиньо (Джан, 80), Фирмино, Мане (Александер Арнольд, 90).Льорис, Уолкер, Дэвис, Алдервейрелд, Ваньяма, Дайер, Эриксен (Уинкс, 70), Дембеле (Сиссоко, 79), Алли, Кейн, Хын Мин (Янессен, 83).Хын Мин, 30, Хендерсон, 55, Матип, 58, Кейн, 69, Милнер, 71, Уинкс, 72, Дайер, 80, Алдервейрелд, 84