Маурисио Почеттино: "Ливерпуль" играл лучше и заслужил победу

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Ливерпуля" (0:2) в матче 25-го тура английской премьер-лиги.



"Ливерпуль" играл лучше, их победа заслуженна. Мы же начали игру неаккуратно. Пока не могу объяснить, почему мы так сыграли в первом тайме.



Во второй половине встречи мы выровняли игру, но было уже поздно", - цитирует наставника "шпор" ВВС.