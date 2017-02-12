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Маурисио Почеттино: "Ливерпуль" играл лучше и заслужил победу

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Ливерпуля" (0:2) в матче 25-го тура английской премьер-лиги.

"Ливерпуль" играл лучше, их победа заслуженна. Мы же начали игру неаккуратно. Пока не могу объяснить, почему мы так сыграли в первом тайме.

Во второй половине встречи мы выровняли игру, но было уже поздно", - цитирует наставника "шпор" ВВС.
Теги: Тоттенхэм Почеттино
Сегодня, 03:49
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