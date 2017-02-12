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Стивен Дэвис: Габбьядини создал здоровую конкуренцию в атаке команды

Полузащитник "Саутгемптона" Стивен Дэвис прокомментировал победу своей команды в матче против "Сандерленда" (4:0) в двадцать пятом туре чемпионата Англии.

"Это большой результат для нас. После недавних разочарований мы заслуженно получили три очка. Габбьядини качественно проводит матчи. Он создал здоровую конкуренцию в атаке", - цитирует хавбека ВВС.
Теги: Саутгемптон Сандерленд
Сегодня, 10:46
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