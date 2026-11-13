Карпин допустил победу сборной России на чемпионате мира или Европы

- Когда-нибудь - да. Может выиграть, но это не точно. Вы говорите про Испанию. А я говорю, что Дания же выиграла чемпионат Европы. Когда их собрали, по сути, с пляжа, ведь команда даже не вышла на чемпионат Европы, не попала на турнир.
Югославию отстранили, Дания попала вместо них. Они приехали и выиграли. И Греция выигрывала чемпионат Европы, - цитирует Карпина ТАСС.
Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году, а на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до четвертьфинала. С 2022 года российские команды отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.