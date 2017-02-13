Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Георгий Тигиев: по игре нравится "Марсело", а любимый клуб – "Барселона"

Защитник "Анжи" Георгий Тигиев рассказал о своем прозвище и о том, за какую команду болеет.

– Кто вам дал прозвище Тигр?

– Не помню уже. Как в "Анжи" перешел, началось: тигр, тигр... Наверное, болельщики стали так называть.

– На самом деле у вас же другое.

– Да, в Осетии (Георгий родился в Беслане – прим.) почему-то зовут Грюней. Наверное, от имени.

– Внешне вас сравнивают с Пуйолем и Давидом Луизом. Ко многому обязывает.

– Луиз не знаю, а вот Пуйоль – да. Я, можно сказать, из-за него и начал волосы отращивать.

– Но каталонец завершил карьеру.

– Из действующих футболистов нравится Марсело. А любимый клуб – "Барселона".

– Почему именно Марсело?

– Из-за стиля – импонирует, как подключается в атаку, то, как в обороне действует, движение. Вообще, поведение на поле, – цитирует Тигиева "СЭ".
Теги: Тигиев Анжи
Сегодня, 01:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.