"Локомотив" подтвердил факт продления контракта с Аланом Касаевым

Полузащитник Алан Касаев продлил контракт с московским "Локомотивом", событие произошло в феврале 2016 года. Об этом рассказали в пресс-службе "Локомотива"."Информацию в СМИ о продлении контракта с Касаевым подтверждаем. Подписи были поставлены в феврале прошлого года", - сказали в пресс-службе "Локомотива".