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"Локомотив" подтвердил факт продления контракта с Аланом Касаевым

Полузащитник Алан Касаев продлил контракт с московским "Локомотивом", событие произошло в феврале 2016 года. Об этом рассказали в пресс-службе "Локомотива".

"Информацию в СМИ о продлении контракта с Касаевым подтверждаем. Подписи были поставлены в феврале прошлого года", - сказали в пресс-службе "Локомотива".

ТАСС
Теги: Локомотив Касаев
Сегодня, 12:49
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№3 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 14:22) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Игорёк
Lacan,
Джанашия тоже был не худенький,тут главное,чтобы он сам в себя поверил

smile Да, он в "Кубани" в свое время феерил , а после этого пошел на спад. Мне кажется ему уже ничего не поможет. А вот с Джанашией его сравнивать некорректно - тот сколько бы ни весил всегда был лучшим.
Регистрация: 20.02.2013
№2 Написал: Игорёк (Сегодня, 14:00) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Lacan,
Джанашия тоже был не худенький,тут главное,чтобы он сам в себя поверил
Регистрация: 1.01.2017
№1 Написал: Lacan (Сегодня, 13:20) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Какой сейчас с него футболист? ....Он уже весит под 100 кг!!! smile
Регистрация: 27.09.2011
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