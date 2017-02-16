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Михаил Гершкович: я с опаской смотрю на игры "Зенита" с "Андерлехтом"

Игра футболистов "Зенита" перед матчами плей-офф Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом" настораживает главу Объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича.

- "Зенит" немного настораживает перед матчем с "Андерлехтом". У команды много приобретений, серьезное усиление - это Бранислав Иванович. Но в тех матчах, которые я видел, "Зенит" неубедительно выглядел в атаке. Новичок (команды) Эрнани пока не вышел на уровень "Зенита", так что я с опаской смотрю на игры с "Андерлехтом". Этот раунд бы пройти, а потом Мирча Луческу сможет выстроить команду за счет игровой практики.

Не представляю, в каком составе "Зенит" выйдет сегодня – столько людей в средней линии! Масса игроков, которые могут выйти в основе, но какой-то наигранности нет. Команда играла часто на сборах, но постоянно были замены. "Андерлехт" - опытная команда, давно играет у себя в чемпионате, так что боязно за результат, - цитирует Гершковича "Р-Спорт".
Теги: Гершкович Зенит
Сегодня, 15:22
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5
(1)
№5 Написал: FC Anderlecht (Сегодня, 16:30) #
  • -1
  •  (1)
online

трёшку должны отгружать,главное не пропустить
Регистрация: 16.02.2017
№4 Написал: fd65 (Сегодня, 15:51) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Boss52
Цитата: Я-Спартач
4-1 за щщастье)

Вы, спартачи, свое "щщастье", подаренное вам в 16-ом году Зенитом, уже "просрали" АЕКу из Ларнаки.

Как бы вы в этом году не просрали попадание в еврокубки......)))))
Регистрация: 3.12.2016
№3 Написал: Motivation (Сегодня, 15:47) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Boss52
АЕКу из Ларнаки

Иди Куюсуси вспоминай. У вас с 2007 года больше насьональных Осеров со Сраными Твенте - например КИПРСКИМИ АЕЛом и АПОЕЛом, чем с 2007 лет прошло. Кабинет


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Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№2 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:44) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Я-Спартач
4-1 за щщастье)

Вы, спартачи, свое "щщастье", подаренное вам в 16-ом году Зенитом, уже "просрали" АЕКу из Ларнаки.
Регистрация: 29.11.2014
№1 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 15:32) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
4-1 за щщастье)


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
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