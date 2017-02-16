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12:37
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (29)
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (29)
09:08
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Михаил Гершкович: я с опаской смотрю на игры "Зенита" с "Андерлехтом"
Игра футболистов "Зенита" перед матчами плей-офф Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом" настораживает главу Объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича.
- "Зенит" немного настораживает перед матчем с "Андерлехтом". У команды много приобретений, серьезное усиление - это Бранислав Иванович. Но в тех матчах, которые я видел, "Зенит" неубедительно выглядел в атаке. Новичок (команды) Эрнани пока не вышел на уровень "Зенита", так что я с опаской смотрю на игры с "Андерлехтом". Этот раунд бы пройти, а потом Мирча Луческу сможет выстроить команду за счет игровой практики.
Не представляю, в каком составе "Зенит" выйдет сегодня – столько людей в средней линии! Масса игроков, которые могут выйти в основе, но какой-то наигранности нет. Команда играла часто на сборах, но постоянно были замены. "Андерлехт" - опытная команда, давно играет у себя в чемпионате, так что боязно за результат, - цитирует Гершковича "Р-Спорт".
- "Зенит" немного настораживает перед матчем с "Андерлехтом". У команды много приобретений, серьезное усиление - это Бранислав Иванович. Но в тех матчах, которые я видел, "Зенит" неубедительно выглядел в атаке. Новичок (команды) Эрнани пока не вышел на уровень "Зенита", так что я с опаской смотрю на игры с "Андерлехтом". Этот раунд бы пройти, а потом Мирча Луческу сможет выстроить команду за счет игровой практики.
Не представляю, в каком составе "Зенит" выйдет сегодня – столько людей в средней линии! Масса игроков, которые могут выйти в основе, но какой-то наигранности нет. Команда играла часто на сборах, но постоянно были замены. "Андерлехт" - опытная команда, давно играет у себя в чемпионате, так что боязно за результат, - цитирует Гершковича "Р-Спорт".
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