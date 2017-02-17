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Провальный дебют Ивановича, беззубость атаки и неудержимый Ачимпонг - "Зенит" разочаровывает на старте плей-офф
После успехов "Краснодара" и "Ростова" от "Зенита" в Брюсселе ждали не меньшего, но питерский клуб сегодня оказался в роли ложки дегтя в бочке сладкого лигоевропейского меда. Rusfootball.info рассказывает о том, как провалил свой дебют Иванович, как безлико выглядела атака, и как молодой ганский форвард растерзал команду Луческу.
Лига Европы
1/16 финала, первый матч
"Андерлехт" – "Зенит" 2:0
"Андерлехт": Мартинес, Нахар, Спаич, Десхахт, Обрадович, Дендонкер, Тилеманс, Бруно, Станчу (Ханни, 74'), Ачимпонг (Кипчу, 60'), Телин (Теодорчик, 80')
"Зенит": Лодыгин, Иванович, Нету, Хави Гарсия, Кришито, Эрнани, Жулиано (Юсупов, 80'), Шатов (Мак, 65'), Жирков, Кокорин (Данни, 71'), Дзюба
Предупреждения: Тилеманс, 17', Телин, 19' - Кришито, 21'
Победный почин "Краснодара" и "Ростова" настраивал на позитивный лад перед последней встречей игрового дня с участием российского клуба. Поддержать сей порыв торжества отечественного футбола должен был питерский "Зенит", который, напомню, был одним из лучших по результатам группового этапа среди всех 48 команд. Но подопечным Луческу было сегодня сложнее, поскольку и матч предстоял гостевой, и соперник был очень серьезный.
На первый взгляд может показаться, что "Андерлехт" - это удачный результат жеребьевки, но при углубленном изучении становилось понятно, что бельгийская команда весьма грозная. Посудите сами, она не проигрывала в последних 9 встречах, идет в своем чемпионате вровень с лидером "Брюгге", уверенно прошла групповой этап Лиги Европы, а на своем поле в этом сезоне уступала лишь "Сент-Этьенну", "Вестерло" и нашему "Ростову".
С другой стороны, "Зенит" и сам может похвастать хорошими результатами, а потому мы были вправе ждать от него положительных эмоций и успешного выступления. Тем более, Луческу нынешней зимой получил в свое распоряжение целый ряд новых игроков, с помощью которых просто необходимо улучшать игру команды. Вместить всех вновь пришедших в заявку на Лигу Европы, правда, не вышло - Лунев и Молло будут играть только в чемпионате России, но Иванович и Эрнани были тут же введены в основу.
Однако их дебют не задался, и уже на 5-й минуте большая армия поклонников "Зенита" была сильно расстроена их действиями. Эрнани в своей зоне не помешал сопернику выдать хорошую голевую передачу, а Иванович просто не ждал, что на этот пас из-за его спины может выбежать Ачимпонг. В итоге Бранислав выступил в роли зрителя, а нападающий "Андерлехта" спокойно переиграл Лодыгина. И это было только начало. Далее экс-игрок "Челси" еще не раз оказывался в центре внимания при атаках "бельгийцев".
Вскоре после первого гола через фланг Ивановича прошла еще одна крайне опасная атака, завершившаяся опасным ударом Бруно после паса Ачимпонга и выдающимся сейвом Лодыгина. Где-то в середине первого тайма показалось, что правый фланг обороны "Зенита" пришел в себя, но скорее просто-напросто немного успокоилась сама игра. "Андерлехт", получив преимущество, отдал инициативу российскому клубу и выжидал своего шанса на контратаку.
В этой связи хотелось бы увидеть от "питерцев" качественного футбола в атаке, но на деле ожидания разошлись с реальностью. Ни Жулиано, ни Шатов, ни Кокорин, ни Дзюба не могли создать ничего путного. Хотя надо отметить, что свежеиспеченный капитан "Зенита" все-таки сумел нанести два более-менее любопытных ударов по воротам Рубена Мартинеса. Но они запомнились значительно меньше, чем очередные провалы правого фланга обороны.
На исходе получаса игры Кокорин совершил неловкий обрез в центре поля, который привел к проходу Ачимпонга в штрафную "Зенита". Нету и Иванович не смогли сдержать нападающего, и тот нанес неотразимый удар в ближний угол. Пожалуй, можно предъявить небольшие претензии Лодыгину, но надо понимать, что сильный выстрел "над ушами" вратарю очень сложно отбить. Юру вообще лучше похвалить, ведь если бы не он, то первый тайм закончился со счетом 0:4. Второй суперсейв Лодыгин выдал сразу после второго пропущенного гола, когда в полете ногами отбил удар Телина после очередной отличной передачи Ачимпонга.
Молодой ганский нападающий, очевидно, стал лучшим игроком первой половины встречи, и Луческу было необходимо что-то придумывать, чтобы не дать ему столь же ярко проявить себя в оставшееся время. Но тренер "Андерлехта" вскоре избавил тренера "Зенита" от этой необходимости, заменив Ачимпонга на 60-й минуте. При этом, казалось бы, первую перестановку должен был сделать именно Луческу, а не Вайлер - игра у "питерцев" не шла.
Характер второго тайма читался вполне себе легко - "бельгийцы" даже не думали играть первым номером, спокойно продолжая наблюдать вялые попытки "Зенита" атаковать и опасно убегая в собственные контратаки. Футболисты российского клуба не могли взвинтить темп и провести сколь-нибудь острое наступление. Все также вне центра внимания бегал Жулиано, все также в холостом режиме работал Дзюба, лишь один Шатов постоянно снабжался передачами, но каждый раз безнадежно терял мяч и в итоге был заменен на Мака.
Контрнаступления "Андерлехта" выглядели значительно более угрожающими, чем набеги "Зенита" на ворота Рубена Мартинеса. Перечислю - два упущенных момента у Бруно, выстрел Станчу чуть мимо цели, выход один на один Обрадовича и еще один суперсейв Лодыгина. У питерского клуба лишь в последние 10-15 минут начало получаться что-то интересное. В это время на поле, кстати говоря, появился Данни, который залечил свою травму и готов играть.
Для "Зенита", по большому счету, уже не было разницы в том, проиграть с двумя пропущенными мячами или с тремя. Важно было постараться забить пресловутый гол на выезде, который мог бы очень сильно изменить положение дел перед ответной встречей. Но "питерцы", к сожалению, так и не смогли скрасить сегодняшний матч чем-то результативным. Как итог - "Зенит" впервые в этом сезоне не забивает в игре Лиги Европы и должен теперь побеждать дома с разницей в 2 мяча, не пропуская при этом голов, либо с разницей в 3 мяча.
Иван Долинин, Rusfootball.info
Лига Европы
1/16 финала, первый матч
"Андерлехт" – "Зенит" 2:0
Голы: Ачимпонг, 5', Ачимпонг, 31'
"Андерлехт": Мартинес, Нахар, Спаич, Десхахт, Обрадович, Дендонкер, Тилеманс, Бруно, Станчу (Ханни, 74'), Ачимпонг (Кипчу, 60'), Телин (Теодорчик, 80')
"Зенит": Лодыгин, Иванович, Нету, Хави Гарсия, Кришито, Эрнани, Жулиано (Юсупов, 80'), Шатов (Мак, 65'), Жирков, Кокорин (Данни, 71'), Дзюба
Предупреждения: Тилеманс, 17', Телин, 19' - Кришито, 21'
Победный почин "Краснодара" и "Ростова" настраивал на позитивный лад перед последней встречей игрового дня с участием российского клуба. Поддержать сей порыв торжества отечественного футбола должен был питерский "Зенит", который, напомню, был одним из лучших по результатам группового этапа среди всех 48 команд. Но подопечным Луческу было сегодня сложнее, поскольку и матч предстоял гостевой, и соперник был очень серьезный.
На первый взгляд может показаться, что "Андерлехт" - это удачный результат жеребьевки, но при углубленном изучении становилось понятно, что бельгийская команда весьма грозная. Посудите сами, она не проигрывала в последних 9 встречах, идет в своем чемпионате вровень с лидером "Брюгге", уверенно прошла групповой этап Лиги Европы, а на своем поле в этом сезоне уступала лишь "Сент-Этьенну", "Вестерло" и нашему "Ростову".
С другой стороны, "Зенит" и сам может похвастать хорошими результатами, а потому мы были вправе ждать от него положительных эмоций и успешного выступления. Тем более, Луческу нынешней зимой получил в свое распоряжение целый ряд новых игроков, с помощью которых просто необходимо улучшать игру команды. Вместить всех вновь пришедших в заявку на Лигу Европы, правда, не вышло - Лунев и Молло будут играть только в чемпионате России, но Иванович и Эрнани были тут же введены в основу.
Однако их дебют не задался, и уже на 5-й минуте большая армия поклонников "Зенита" была сильно расстроена их действиями. Эрнани в своей зоне не помешал сопернику выдать хорошую голевую передачу, а Иванович просто не ждал, что на этот пас из-за его спины может выбежать Ачимпонг. В итоге Бранислав выступил в роли зрителя, а нападающий "Андерлехта" спокойно переиграл Лодыгина. И это было только начало. Далее экс-игрок "Челси" еще не раз оказывался в центре внимания при атаках "бельгийцев".
Вскоре после первого гола через фланг Ивановича прошла еще одна крайне опасная атака, завершившаяся опасным ударом Бруно после паса Ачимпонга и выдающимся сейвом Лодыгина. Где-то в середине первого тайма показалось, что правый фланг обороны "Зенита" пришел в себя, но скорее просто-напросто немного успокоилась сама игра. "Андерлехт", получив преимущество, отдал инициативу российскому клубу и выжидал своего шанса на контратаку.
В этой связи хотелось бы увидеть от "питерцев" качественного футбола в атаке, но на деле ожидания разошлись с реальностью. Ни Жулиано, ни Шатов, ни Кокорин, ни Дзюба не могли создать ничего путного. Хотя надо отметить, что свежеиспеченный капитан "Зенита" все-таки сумел нанести два более-менее любопытных ударов по воротам Рубена Мартинеса. Но они запомнились значительно меньше, чем очередные провалы правого фланга обороны.
На исходе получаса игры Кокорин совершил неловкий обрез в центре поля, который привел к проходу Ачимпонга в штрафную "Зенита". Нету и Иванович не смогли сдержать нападающего, и тот нанес неотразимый удар в ближний угол. Пожалуй, можно предъявить небольшие претензии Лодыгину, но надо понимать, что сильный выстрел "над ушами" вратарю очень сложно отбить. Юру вообще лучше похвалить, ведь если бы не он, то первый тайм закончился со счетом 0:4. Второй суперсейв Лодыгин выдал сразу после второго пропущенного гола, когда в полете ногами отбил удар Телина после очередной отличной передачи Ачимпонга.
Молодой ганский нападающий, очевидно, стал лучшим игроком первой половины встречи, и Луческу было необходимо что-то придумывать, чтобы не дать ему столь же ярко проявить себя в оставшееся время. Но тренер "Андерлехта" вскоре избавил тренера "Зенита" от этой необходимости, заменив Ачимпонга на 60-й минуте. При этом, казалось бы, первую перестановку должен был сделать именно Луческу, а не Вайлер - игра у "питерцев" не шла.
Характер второго тайма читался вполне себе легко - "бельгийцы" даже не думали играть первым номером, спокойно продолжая наблюдать вялые попытки "Зенита" атаковать и опасно убегая в собственные контратаки. Футболисты российского клуба не могли взвинтить темп и провести сколь-нибудь острое наступление. Все также вне центра внимания бегал Жулиано, все также в холостом режиме работал Дзюба, лишь один Шатов постоянно снабжался передачами, но каждый раз безнадежно терял мяч и в итоге был заменен на Мака.
Контрнаступления "Андерлехта" выглядели значительно более угрожающими, чем набеги "Зенита" на ворота Рубена Мартинеса. Перечислю - два упущенных момента у Бруно, выстрел Станчу чуть мимо цели, выход один на один Обрадовича и еще один суперсейв Лодыгина. У питерского клуба лишь в последние 10-15 минут начало получаться что-то интересное. В это время на поле, кстати говоря, появился Данни, который залечил свою травму и готов играть.
Для "Зенита", по большому счету, уже не было разницы в том, проиграть с двумя пропущенными мячами или с тремя. Важно было постараться забить пресловутый гол на выезде, который мог бы очень сильно изменить положение дел перед ответной встречей. Но "питерцы", к сожалению, так и не смогли скрасить сегодняшний матч чем-то результативным. Как итог - "Зенит" впервые в этом сезоне не забивает в игре Лиги Европы и должен теперь побеждать дома с разницей в 2 мяча, не пропуская при этом голов, либо с разницей в 3 мяча.
Иван Долинин, Rusfootball.info
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