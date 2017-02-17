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Щенников и Натхо не тренируются в общей группе на сборе ЦСКА

Защитник ЦСКА Георгий Щенников сегодня не принимал участия в тренировке с общей группой.

Как сообщается на официальном сайте "армейцев", Щенников восстанавливается после повреждения голеностопа, его реабилитация займёт несколько дней.

Также пока продолжает работать индивидуально полузащитник Бибрас Натхо. Он должен присоединиться к общей группе в начале следующей недели.
Теги: Щенников ЦСКА Натхо
Сегодня, 20:07
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