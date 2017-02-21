Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Игорь Акинфеев: сколько раз обращался к нашим болельщикам: "Не надо, не оскорбляйте чужого вратаря"

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев выразил мнение, что в России на трибунах порой бывает слишком много негатива. Голкипер призвал болельщиков не оскорблять футболистов соперника.

"Для любого футболиста болельщики - это драйв, это мотор, сердце команды. Когда полные трибуны, идет шум, крик, гам, поются песни, кричалки, эмоции зашкаливают. Команда начинает по-другому играть. Думаю, все прекрасно знают, как я отношусь к нашим болельщикам.

Конечно, хотелось бы немножко адекватности от других болельщиков, когда приезжаешь в другие города. К сожалению, это наша культура, здесь уже не будет меняться. Много грязи, выкриков, трехэтажный мат. Хочется получать удовольствие от футбола.

Я сколько раз общался с нашими болельщиками, говорил: "Не надо, не оскорбляйте чужого вратаря, не надо скандировать какие-то кричалки про других футболистов". Это некрасиво и... даже не подберу слова.

Все равно живем в одной стране. Я не буду говорить, какие команды не люблю. Но я не буду в их адрес говорить какие-то гадости. Мне это не нужно. Почему должна быть какая-то ненависть к другому человеку? Для меня это загадка", - цитирует Акинфеева "BobSoccer".
Теги: Акинфеев
Сегодня, 11:49
Напечатать
8
(1)
№8 Написал: ediksidorov92 (Сегодня, 12:46) #
  • 0
  •  (0)
online

Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем - http://urlshort.pw/UekbR8
Регистрация: 21.02.2017
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:43) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Акинфеев:
- Не надо скандировать кричалки про других футболистов

Правильно... Лучше сразу бей в голову с локтя- тыжзвезда, тебе можно....


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:42) #
  • -1
  •  (3)
online

Называть эту команду Игрорю и не надо. По коментам сразу понятно, какой команды эти быдлоболельщики.
Регистрация: 7.03.2016
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:40) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
во, олень толерантный ..
пересмотри запись прямого эфира где ты нападающему Спартака смерти желал..выражаясь трехэтажным матом!


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 12:17) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
ИШАК года, блеать. Джентлемен то есть.
Регистрация: 11.06.2016
№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 12:17) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
зато Акинфей любит поливать своих игроков,когда сам рукожопит ..адекват ,плять
Регистрация: 14.12.2011
№2 Написал: safonas (Сегодня, 12:06) #
  • +2
  •  (2)

прав на самом деле он, не у нас культуры боления, кричалки один сплошной мат... посмотрите как в той же Германии поют стадионы! вот к чему нужно стремиться, чтобы культурно просто заглушить болельщиков противника


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:57) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Когда полные трибуны
scream


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.