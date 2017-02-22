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С клуба "СКА-Хабаровск" сняли запрет на регистрацию новых игроков

21 февраля в Доме футбола состоялось заседание палаты по разрешению споров Российского футбольного союза. Было принято решение снять запрет со клуба "СКА-Хабаровск" на регистрацию новых игроков.

"Удовлетворить заявление "СКА-Хабаровск" о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. В связи с исполнением ассоциацией "СКА-Хабаровск" решения палаты по разрешению споров от 10 февраля 2017 года по делу Попов М.Ю. — "СКА-Хабаровск" снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ассоциации "СКА-Хабаровск", наложенный в качестве обеспечительной меры", - говорится в сообщении на официальном сайте РФС.
Теги: СКА-Хабаровск
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