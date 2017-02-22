Эрнани: знаю, что Луческу нравится работать с бразильцами, всегда получаю от него советы

Новичок "Зенита" Эрнани рассказал об адаптации в России и о работе с главным тренером Мирчей Луческу.- В Бразилии мы смотрим много европейского футбола по телевидению. С моим бывшим клубом мы также принимали участие в некоторых турнирах. Европа - центр мирового футбола, здесь выступают все ведущие игроки. И ты хочешь стать ближе к этому, участвовать в этом, быть на виду. Здесь очень высокий уровень.- В Бразилии много выдающихся футболистов, таких как Роналдо, Роналдиньо, Кака. Последний и был тем, за кем я очень внимательно следил. Мне нравилось смотреть, как он играет. Он меня вдохновлял. Это великий футболист, который завоевал очень много титулов и личных наград.- Это фундаментальная фигура для "Зенита". На поле мы привыкаем играть вместе - раньше только противостояли друг другу. Постепенно притираемся к стилю друг друга. Нам помогает, что мы бразильцы и говорим на одном языке. За пределами поля он также помогает мне освоиться на новом месте, в России. Сейчас Жулиано играет очень важную роль в моей жизни.- Конечно! Это отличный человек. Он получил вызов в сборную Бразилии, так что является примером не только для меня, но для каждого. Он носит форму сборной Бразилии, показывает классный футбол, является лучшим бомбардиром команды. Надо постараться пойти по его стопам.- В последнее время стали больше общаться с Данни. Жулиано говорил, что контактировал с ним не особо часто, но мой приезд в Россию как раз совпал с возвращением Данни в общую группу. Нету тоже с нами, он очень важен для меня и много помогает. Мы разговариваем о работе, о команде. Они замечательные люди. Маурисио в России всегда со мной! И на поле, и за его пределами. Он оказывает мне большую поддержку, как и Жулиано. Они здорово мне помогают, благодаря им я все быстрее и быстрее адаптируюсь к новым условиям. Они для меня чрезвычайно важны.- Я говорил, что необходимо время на адаптацию. Витсель играл на высочайшем уровне, у него были предложения и возможность перейти в ряд великих клубов, и он выбрал Китай. Мы должны реагировать соответствующим образом. Я хочу играть вне зависимости от того, заменяю я Витселя или нет. Просто хочу играть и делать свою работу как можно лучше.- У нас есть несколько великолепных игроков, так что неудивительно, что "Зенит" вышел из группы достаточно легко. Но для этого каждому пришлось изрядно потрудиться, каждый качественно выполнял свою работу. Но сейчас новая стадия, решающие матчи, а потому надо концентрироваться еще сильнее. Полагаю, у нас есть все, чтобы сыграть заметную роль в этом турнире и, возможно, даже пробиться в финал. А там, кто знает, может, мы и выиграем трофей.- Нет. Я слышал о нем, потому что он работал с Фернандиньо и Жадсоном, которые играли в моем бывшем клубе, а также с другими бразильскими игроками. Я знаю, что ему нравится работать с футболистами из нашей страны, потому постарался его немного изучить.- Нет-нет. Я был в отпуске, все отдыхали. Я прилетел в Россию, прошел необходимое обследование, а потом вернулся в Бразилию. После чемпионата у меня было несколько свободных дней, которые я провел с семьей. Лично с Луческу я пообщался только после того, как во второй раз прилетел в Россию.- Он рассказал, что от меня требуется, как я могу усилить команду и что ему не нравится во время матчей. Так что у меня есть возможность играть на самом высоком уровне. Он постоянно говорит со мной, и это хорошо. Я всегда получаю от него советы.- Я бы назвал пас, завершение атак и движение. Уверен, что этот переход полезен для моей карьеры, поэтому хочется воплотить все задуманное на практике и добиться успехов.