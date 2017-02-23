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Лоран Косельни: хочу, чтобы Венгер продлил контракт с "Арсеналом"
Защитник "Арсенала" Лоран Косельни заявил, что хочет работать под руководством главного тренера команды Арсена Венгера и в следующем сезоне.
"Хочу, чтобы Венгер продлил контракт с "Арсеналом". В своё время он дал мне шанс прийти сюда, я работаю под его руководством уже семь лет. За это время я вырос как игрок и человек. Я обязан ему своей карьерой", — цитирует Косельни L'Equipe
"Хочу, чтобы Венгер продлил контракт с "Арсеналом". В своё время он дал мне шанс прийти сюда, я работаю под его руководством уже семь лет. За это время я вырос как игрок и человек. Я обязан ему своей карьерой", — цитирует Косельни L'Equipe
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