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Павел Могилевец заключил трехлетний контракт с "Ростовом"

Между футбольными клубами "Ростов" и "Зенит" достигнуто соглашение о переходе полузащитника Павла Могилевца, сообщает официальный сайт ростовчан.

Футболист подписал трехлетний контракт с желто-синими и присоединится к "Ростову" в ближайшее время.

Пресс-служба "Зенита" подтвердила эту информацию.

"Зенит" благодарит Павла Могилевца за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в составе новой команды!", - говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.
Теги: Могилевец Ростов
Сегодня, 01:03
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