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Винченцо Монтелла: матч с "Сассуоло" не получился футбольным

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал победу своей команды в матче против "Сассуоло" (1:0) в двадцать шестом туре итальянской Серии А.

"Сегодня в матче было очень много столкновений и пауз. Слишком много. Напряжение наблюдалось в каждом столкновении. Матч не получился футбольным. Возможно, арбитры и ошиблись в нашу пользу. Но это впервые в этом сезоне, когда судьи ошиблись в нашу пользу", - передает его слова Football Italia.
Теги: Монтелла Милан Сассуоло
Сегодня, 20:47
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