Винченцо Монтелла: матч с "Сассуоло" не получился футбольным

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал победу своей команды в матче против "Сассуоло" (1:0) в двадцать шестом туре итальянской Серии А.



"Сегодня в матче было очень много столкновений и пауз. Слишком много. Напряжение наблюдалось в каждом столкновении. Матч не получился футбольным. Возможно, арбитры и ошиблись в нашу пользу. Но это впервые в этом сезоне, когда судьи ошиблись в нашу пользу", - передает его слова Football Italia.