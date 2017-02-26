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Винченцо Монтелла: матч с "Сассуоло" не получился футбольным
Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал победу своей команды в матче против "Сассуоло" (1:0) в двадцать шестом туре итальянской Серии А.
"Сегодня в матче было очень много столкновений и пауз. Слишком много. Напряжение наблюдалось в каждом столкновении. Матч не получился футбольным. Возможно, арбитры и ошиблись в нашу пользу. Но это впервые в этом сезоне, когда судьи ошиблись в нашу пользу", - передает его слова Football Italia.
"Сегодня в матче было очень много столкновений и пауз. Слишком много. Напряжение наблюдалось в каждом столкновении. Матч не получился футбольным. Возможно, арбитры и ошиблись в нашу пользу. Но это впервые в этом сезоне, когда судьи ошиблись в нашу пользу", - передает его слова Football Italia.
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