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Впрочем, ничего нового. «Уфа» победила «Анжи» в лучших традициях Гончаренко

Впрочем, ничего нового. «Уфа» победила «Анжи» в лучших традициях ГончаренкоДебют Сергея Семака стал продолжением успешного отрезка работы Виктора Гончаренко: сохранив всё лучшее, что было в игре «Уфы» при нынешнем тренере ЦСКА, башкирская команда уверенно и по делу прошла в полуфинал Кубка России.

Новый главный

Геннадий Орлов всю зиму так интересно рассказывал о том, как устраивал Сергея Семака в «Уфу», что не терпелось наконец увидеть, как заиграет команда при новом тренере. Впрочем, ничего глобального нового мы не увидели: Сергей Богданович не отказался от схемы с тремя центральными защитниками и использовал всего двух новичков – Пуцко должен был адекватно заменить Васина, а Карпу было доверено начинать атаки с позиции опорного. Беленов не мог играть против «Анжи» по договорённости клубов, Фатаи ещё не набрал кондиций после травмы.

По стилю серьёзных изменений также заметно не было: «Уфа» играла плотно, надёжно, не очень замысловато, но напористо и уверенно. В 1-м тайме она произвела впечатление более цельной команды и на правах хозяйки диктовала ход игры, но с серьёзными возражениями со стороны «Анжи».

Новая команда

Если «Уфа» кардинально не поменялась, то у «Анжи», напротив, в старте вышли только 3 человека из осеннего состава – Юрченко, Мусалов и Яковлев. К тому же, тренерская перестановка произошла и у махачкалинцев. Александр Григорян знакомился со своими футболистами по ходу сборов, но смог слепить к первому матчу сносную конструкцию.

На первых минутах «Анжи» даже смотрелся активнее, но затем отдал инициативу «Уфе» и вряд ли сильно об этом жалел – опасной вышла только регбийная веерная атака на 32-й минуте. В остальном гости не давали наступать быстро, перекрывали все зоны, избегали стандартов у своих ворот.

А вот в атаке взаимопонимания и всего остального не хватало. С такой игрой, как в 1-м тайме, «Анжи» мог дотянуть разве что до серии пенальти, ведь контрвыпады отсутствовали, а территорию «Уфа» также не отдавала.

Весенний. Четвертьфинальный. Настоящий

Вчерашняя игра в Краснодаре получилась вообще нетипичной для матча на вылет и для этого времени года, но в Уфе всё стало на свои места. Много борьбы и ошибок, минимум опасности, пустая трибуна (на стадионе «Нефтяник» трансляция всегда ведётся оттуда, где собирается народ). Смотреть, кстати, было удобно, ведь в основном действия происходили на ближней бровке, где Тетрашвили и Яковлев противостояли Сухову, Игбуну и их друзьям. Разбираться со схемами, запоминать номера новичков «Анжи» можно было весь 1-й тайм без риска пропустить что-то интересное. Подтверждает это фраза комментатора Дмитрия Шнякина: «Нули, но нельзя сказать, что игра скучная. Были стыки...»

Хозяева положения

Перерыв не перевернул понятный и постоянный игровой рисунок: преимущество «Уфы» было устойчивым, но не таким, чтобы «Анжи» начал паниковать. И всё-таки какие-то интересные атаки у хозяев начали проходить за счёт разносторонности Игбуна, мобильности Сысуева, включений Пауревича, который в стиле Феллайни вносил сумбур возле чужой штрафной.

Не сказать, что к 65-й минуте гол назрел, но и вряд ли он кого-то удивил. У «Уфы» получилась очень красивая комбинация с пяточкой Сысуева, с Пауревичем, с Суховым, а завершил её с ближней штанги Азамат Засеев. За первую по-настоящему грубую позиционную ошибку обороны «Анжи» был наказан – Сысуев пасом на фланг Сухову отрезал всех соперников, к выдвижению на фронт Засеева тоже почему-то никто оказался не готов.

Без шансов

Хозяева открыли счёт в матче, который должен был идти либо до серии пенальти, либо до первого гола. В заключительные 25 минут основного времени «Анжи» должен был заниматься тем, чего не делал минуты с 5-й – атаковать. Григорян оперативно отправил сражаться и Прудникова, и Долгова, ещё до пропущенного гола Асильдарова сменил Гулиев.

Но «Анжи» скорее требовались перестановки в центре поля, ведь здесь «Уфа» полностью переигрывала соперника и не давала тому пересечь центральную линию. Хозяева были похожи на боксёра, у которого руки намного длиннее, чем у оппонента. Команда Семака просто не подпускала «Анжи» на расстояние удара, даже на расстояние навеса подпустила только в концовке.

В общем, «засушить» игру у уфимцев получилось в лучших традициях времён Виктора Гончаренко. Да и в целом команда сильно напомнила себя прошлогоднюю. Семак поступил умно, не став долбить крепкий фундамент. Наверняка Сергей Богданович привнесёт что-то своё, но об этом мы будем говорить по ходу дистанции, а пока же «Уфа» в своём стиле и абсолютно по делу переиграла «Анжи». Понятно, что в Дагестане только строится новый коллектив, но пока основная надежда Александра Григоряна в борьбе за выживание – очковый запас, который набрала другая команда, но с тем же названием.

Кубок России

1/4 финала

"Уфа" - "Анжи" 1:0

Гол: Засеев, 68


"Уфа": Шелия, Сухов, Живоглядов, Аликин, Карп, Пуцко, Пауревич, Стоцкий, Сысуев (Зубарев, 76), Засеев (Кротов, 90+1), Игбун (Безденежных, 90+1)

"Анжи": Юрченко, Мусалов, Брызгалов, Фибель, Жиров, Тетрашвили, Эззатоллахи (Прудников, 75), Хубулов (Долгов, 75), Кацаев, Яковлев, Асильдаров (Гулиев, 62)

Предупреждения: Яковлев, 37, Засеев, 57, Игбун, 59, Гулиев, 80, Стоцкий, 86, Пауревич, 89

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Уфа Анжи Семак Григорян Засеев
Сегодня, 19:09
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3
(1)
№3 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 19:18) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Игорь Казьмин
Пора забыть традиции Гончаренко, Выиграла команда Семака

а никто не спорит, но лицо команды вообще не изменилось. Это ни в коем случае не в укор, просто Гончаренко хорошо работал и Семак пока работает так же хорошо
Регистрация: 2.09.2013
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:15) #
  • +1
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Какие традиции могут быть у ганчоренко в Уфе? Белую рельсу нюхнули?

Это победа Семака однозначно. Уфа кровушки попьет очень многим в этом году.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 19:11) #
  • -1
  •  (1)

Пора забыть традиции Гончаренко, Выиграла команда Семака. Прошу не путать, С победой Сергей.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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