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Илья Геркус: Смородская после себя оставила пустое место, заходишь – голые стены

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал критичные высказывания экс-главы клуба Ольги Смородской.

"Интервью очень эмоциональное, напряженное, и не думаю, что есть смысл его подробно обсуждать. Мне кажется, что Ольга Юрьевна чем-то раздосадована, ей взгрустнулось. В её словах столько грусти. А футбол должен дарить больше позитивных эмоций.

Смородская незадолго до ухода из клуба согласовала переходы очень хороших футболистов? Но новое руководство отказалось от всех трансферов? Встречный вопрос: если это правда, то почему эти контакты не были переданы ни мне, ни селекционному отделу? Ни базы данных, ничего! Пустое место. Заходишь – голые стены. Полагаю, что слова о наработках – преувеличение. Либо всё было аккуратно уничтожено или вывезено", - цитирует Геркуса "СЭ".
Теги: Геркус Смородская Локомотив
Сегодня, 01:58
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№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 02:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Люблю придурков. А когда приглашали, были не в курсе, что у нее всех достижений - успешный развал баскетбольногоЦСКА - и все?! Она вам то же самое устроила - ни болел, ни команды, даже денег почему-то не особо - куда делись...
Да и ты сам тоже гений - кто Самеда с Чуком просрал?!


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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