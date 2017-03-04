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Фернандо: "Спартак" готов не просто хорошо, а готов отлично

Полузащитник "Спартака" Фернандо рассказал, что его команда отлично готова к предстоящему матчу с "Краснодаром".

"Официальное начало сезона все ближе и ближе. Уже чувствуем, что совсем скоро нам предстоит выйти на поле в матче против "Краснодара". Мы рассчитываем на хороший матч, на красивую победу. Сейчас мы полностью сконцентрированы на подготовке к матчу. Я уже чувствую праздник приближения большого футбола.

Мы готовы не просто хорошо, мы готовы отлично. На сборах мы проделали хорошую работу над физическими кондициями, тактикой и техникой. И мы готовы показать всё это на поле. Понимаю, что будет непросто, ведь "Краснодар" - очень сильная команда", - цитирует бразильца пресс-служба "красно-белых".
Теги: Спартак Фернандо
Сегодня, 15:33
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№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:41) #
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Цитата: Sculptor
быки тоже хорошо готовы

У быков и сильные стороны, и проблемы выявились.
А как у наших в серьёзном матче будет, ХЗ.
Игра покажет.
Регистрация: 22.09.2009
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:37) #
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Eблeтку залепили все до матча - срочно!!!
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Sculptor (Сегодня, 15:36) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
ты после игры это скажи,взяли моду раньше времени хвастаться,завтра игра покажет кто есть ху,быки тоже хорошо готовы,игрой докажите
Регистрация: 1.02.2017
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