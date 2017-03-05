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"Милан" добился победы над "Кьево"

"Милан" одержал победу над "Кьево" в рамках встречи 27-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии. 27 тур

"Милан" - "Кьево" - 3:1

Голы: Бакка, 24, 70, де Гузман, 43 (пен.), Лападула, 82 (пен.)

"Милан": Доннарумма - Сапата, Ванджони, Де Шильо, Романьоли - Бертолаччи, Локателли, (Лападула, 61), Сусо, Соса, (Окампос, 35), Деулофеу - Бакка, (Куцка, 79).

"Кьево": Соррентино - Дайнелли, Гобби, Каччаторе, Цесар - де Гузман, Кастро, Гакпе, (Хулио Иско, 63), Бирса, Меджорини, (Инглесе, 54), - Радованович.

Предупреждения: Деулофеу, 33, Цесар, 45+2, Окампос, 90+2
Теги: Милан Кьево
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