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Натан Бартфельд: судья верно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Краснодаром" (20)
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Невероятная драма в Краснодаре (17)
Невероятная драма в Краснодаре (17)
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Сказочный дебют (2)
Сказочный дебют (2)
Илья Жигулев: "Спартак" – лидер, но вряд ли можно быть довольным ничьей
Дебютант Чемпионата России, воспитанник академии ФК "Краснодар" Илья Жигулев, прокомментировал свой выход на поле в матче против "Спартака".
– Какое настроение сейчас в раздевалке у команды? Довольны ли результатом?
– С одной стороны "Спартак" – лидер, и ничейный результат с ними – это неплохой результат. Но я не знаю... Навряд ли можно быть довольным ничьей. С одной стороны, хорошо, что мы отыгрались, но все равно всегда надо настраиваться на победу. Не до конца удовлетворены.
– Насколько тяжело было сегодня "Краснодару", который играл против лидера?
– Сколько я играл за команду, "Спартак" – это самый сильный соперник. Было сложнее всего.
– Не тяжело, что снова приходится сразу в пекло бросаться?
– Сегодня было, так скажем, тяжело в том плане, что я не ожидал своего появления. Это из-за травмы Юры я появился. Первые минут пять я отходил, а потом уже непосредственно думал о том, как помочь команде.
Источник: www.rusfootball.info
– Какое настроение сейчас в раздевалке у команды? Довольны ли результатом?
– С одной стороны "Спартак" – лидер, и ничейный результат с ними – это неплохой результат. Но я не знаю... Навряд ли можно быть довольным ничьей. С одной стороны, хорошо, что мы отыгрались, но все равно всегда надо настраиваться на победу. Не до конца удовлетворены.
– Насколько тяжело было сегодня "Краснодару", который играл против лидера?
– Сколько я играл за команду, "Спартак" – это самый сильный соперник. Было сложнее всего.
– Не тяжело, что снова приходится сразу в пекло бросаться?
– Сегодня было, так скажем, тяжело в том плане, что я не ожидал своего появления. Это из-за травмы Юры я появился. Первые минут пять я отходил, а потом уже непосредственно думал о том, как помочь команде.
Источник: www.rusfootball.info
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