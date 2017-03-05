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Маурисио Почеттино: Кейн - один из лучших футболистов мира
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды в матче против "Эвертона" (3:2) в 28-м туре чемпионата Англии.
"В "Эвертоне" выступают хорошие игроки. Мы же сыграли очень хорошо, заслужили победу, и я рад, как сыграла моя команда. Харри Кейн - один из лучших футболистов мира. Я повторяю об этом не только тогда, когда он забивает. Сегодня он провел хорошую игру, был фантастическим на поле. Он заслуживает всех похвал", - цитирует специалиста ВВС.
"В "Эвертоне" выступают хорошие игроки. Мы же сыграли очень хорошо, заслужили победу, и я рад, как сыграла моя команда. Харри Кейн - один из лучших футболистов мира. Я повторяю об этом не только тогда, когда он забивает. Сегодня он провел хорошую игру, был фантастическим на поле. Он заслуживает всех похвал", - цитирует специалиста ВВС.
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