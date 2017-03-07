Первый матч на "Крестовском" пройдет 23 апреля между "Зенитом" и "Уралом"

Первый матч на стадионе "Зенит-Арена" на Крестовском острове в Петербурге пройдет между "Зенитом" и "Уралом". Об этом сообщил начальник сектора по подготовке к чемпионату мира по футболу и хоккею комитета по физической культуре и спорту Евгений Гагонин."Три матча пройдут на стадионе до Кубка конфедераций. Первый пройдет 23 апреля между "Зенитом" и "Уралом". Затем игры состоятся 7 мая и 17 мая. Все три игры будут проходить с участием ФК "Зенит", - сказал специалист."Ведется в графике ремонт трех тренировочных площадок - действующих площадок "Зенита". Площадку на проспекте Металлистов мы строили с нуля, планируем ввести в апреле, в мае должна быть передана ФИФА. Еще три площадки в Зеленогорске, Павловске и Ломоносове готовят к ЧМ-2018. На них уже ведутся строительно-монтажные работы", - сообщил Гагонин.