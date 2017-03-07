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Первый матч на "Крестовском" пройдет 23 апреля между "Зенитом" и "Уралом"

Первый матч на стадионе "Зенит-Арена" на Крестовском острове в Петербурге пройдет между "Зенитом" и "Уралом". Об этом сообщил начальник сектора по подготовке к чемпионату мира по футболу и хоккею комитета по физической культуре и спорту Евгений Гагонин.

"Три матча пройдут на стадионе до Кубка конфедераций. Первый пройдет 23 апреля между "Зенитом" и "Уралом". Затем игры состоятся 7 мая и 17 мая. Все три игры будут проходить с участием ФК "Зенит", - сказал специалист.

"Ведется в графике ремонт трех тренировочных площадок - действующих площадок "Зенита". Площадку на проспекте Металлистов мы строили с нуля, планируем ввести в апреле, в мае должна быть передана ФИФА. Еще три площадки в Зеленогорске, Павловске и Ломоносове готовят к ЧМ-2018. На них уже ведутся строительно-монтажные работы", - сообщил Гагонин.

ТАСС
Теги: Крестовский Зенит
Сегодня, 13:54
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№2 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 14:44) #
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online

safonas,
Для них и Урал топ клуб
Регистрация: 17.06.2016
№1 Написал: safonas (Сегодня, 13:57) #
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  •  (5)
online

а матча открытия с топ клубом не будет? ps:минусуют бомжи?) так Вы не на меня злитесь, а на свое руководство


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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