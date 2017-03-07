Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
14:23
Виталий Мутко: "Краснодар" и "Спартак" у нас судят в одной манере, а ЦСКА и "Зенит" - в другой (43)
Виталий Мутко: "Краснодар" и "Спартак" у нас судят в одной манере, а ЦСКА и "Зенит" - в другой (43)
13:38
Эдуард Латыпов: англичане находятся в плену стереотипов о России: что тут ГУЛАГ и сплошная Сибирь (2)
Эдуард Латыпов: англичане находятся в плену стереотипов о России: что тут ГУЛАГ и сплошная Сибирь (2)
10:55
Роман Еременко сможет начать тренировки с клубом за два месяца до окончания дисквалификации (3)
Роман Еременко сможет начать тренировки с клубом за два месяца до окончания дисквалификации (3)
Вчера 23:41
Кадзуеси Миура стал самым возрастным футболистом в истории (4)
Кадзуеси Миура стал самым возрастным футболистом в истории (4)
Вчера 23:07
Сын Александра Тарханова возглавил дубль "Урала"
Сын Александра Тарханова возглавил дубль "Урала"
Вчера 22:50
Алексей Сорокин: беспорядки в Марселе стали основой для псевдотенденции в отношении болельщиков
Алексей Сорокин: беспорядки в Марселе стали основой для псевдотенденции в отношении болельщиков
Вчера 21:38
Александр Григорян: предпосылок к проигрышу не было (3)
Александр Григорян: предпосылок к проигрышу не было (3)
Вчера 21:35
Паулу Бенту уволен из "Олимпиакоса"
Паулу Бенту уволен из "Олимпиакоса"
Вчера 21:29
НЕзабитый пенальти, НЕнужное удаление и НЕнакрытый удар Канунникова - "Анжи" показал, как НЕ победить (1)
НЕзабитый пенальти, НЕнужное удаление и НЕнакрытый удар Канунникова - "Анжи" показал, как НЕ победить (1)
Первый матч на "Крестовском" пройдет 23 апреля между "Зенитом" и "Уралом"
Первый матч на стадионе "Зенит-Арена" на Крестовском острове в Петербурге пройдет между "Зенитом" и "Уралом". Об этом сообщил начальник сектора по подготовке к чемпионату мира по футболу и хоккею комитета по физической культуре и спорту Евгений Гагонин.
"Три матча пройдут на стадионе до Кубка конфедераций. Первый пройдет 23 апреля между "Зенитом" и "Уралом". Затем игры состоятся 7 мая и 17 мая. Все три игры будут проходить с участием ФК "Зенит", - сказал специалист.
"Ведется в графике ремонт трех тренировочных площадок - действующих площадок "Зенита". Площадку на проспекте Металлистов мы строили с нуля, планируем ввести в апреле, в мае должна быть передана ФИФА. Еще три площадки в Зеленогорске, Павловске и Ломоносове готовят к ЧМ-2018. На них уже ведутся строительно-монтажные работы", - сообщил Гагонин.
ТАСС
"Три матча пройдут на стадионе до Кубка конфедераций. Первый пройдет 23 апреля между "Зенитом" и "Уралом". Затем игры состоятся 7 мая и 17 мая. Все три игры будут проходить с участием ФК "Зенит", - сказал специалист.
"Ведется в графике ремонт трех тренировочных площадок - действующих площадок "Зенита". Площадку на проспекте Металлистов мы строили с нуля, планируем ввести в апреле, в мае должна быть передана ФИФА. Еще три площадки в Зеленогорске, Павловске и Ломоносове готовят к ЧМ-2018. На них уже ведутся строительно-монтажные работы", - сообщил Гагонин.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.