Кристиан Рамирес: я и раньше знал, что русская лига в порядке

Эквадорский защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес рассказал, как Кристиан Нобоа повлиял на его решение перебраться в Россию, а также поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Сельтой» в Лиге Европы.– В конце прошлого сезона, когда выступал за «Ференцварош», сотрудник клуба сказал: есть интерес одной русской команды. Какой – промолчал. Окей, говорю, готов пообщаться. Оказалось – «Краснодар». Завязался диалог, все шло достаточно гладко. Потом в Будапешт приехал спортивный директор «Краснодара», узнал мои пожелания и финансовые условия, рассказал про будущий клуб. Мне все понравилось. Для верности позвонил Кристиану Нобоа. Он рассказал о российском футболе, о городе, о команде, очень сильно рекомендовал «Краснодар». Его мнение сыграло огромную роль. И вот я здесь.– Я и раньше знал, что русская лига в порядке. Ваши команды постоянно выходят в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Значит, здесь хороший уровень, – и это была одна из причин, по которой я принял предложение «Краснодара». Другая – хотелось познакомиться с новой страной, принять вызов, проэкзаменовать себя в лиге посерьезнее венгерской. Пока все подтверждается: к нам приехала сильный соперник – «Спартак», игра прошла в напряженной борьбе, при полных трибунах, было забито 4 мяча. Мне такое нравится.– О, да! Для меня было удивительно – два сбора за предсезонку. Хотя нет, однажды поменял команду, и пришлось пройти сбор повторно, хотя у той команды он был один. А тут – два, да еще такие длинные и напряженные. В одной стране, затем в другой… Казалось, это не закончится никогда. Настроился на привыкание к России и новому клубу, но после такого радость слегка затаилась. Сильно устал. Хорошо, что все закончилось, и теперь можно просто играть в футбол.– Не слишком слежу за чемпионатом Испании, даже не знаю, на каком месте «Сельта» в турнирной таблице. Но это команда очень хорошего уровня, сомнений нет. Постоянно в еврокубках, всерьез борется с грандами в одной из лучших лиг мира. Нам придется показать свой максимум, 110-120 процентов. Тогда, уверен, «Сельту» пройдем. А против испанцев раньше играл, конечно. Но это были контрольные матчи на летних сборах. «Валенсия», помню, как-то попалась. Глубоких выводов я бы из той игры не извлекал.