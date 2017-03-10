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Игорь Шалимов: пока не знаю, сыграет ли Смолов в ответном матче с "Сельтой"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой" (1:2) рассказал о состоянии здоровья своих игроков.

"Что с Газинским? Наложили швы. Думаю, все нормально.

Результаты МРТ Федора Смолова? Ближайшую игру "Краснодара" Смолов вряд ли проведет. А насчет ответной игры с "Сельтой" пока не знаю", - цитирует Шалимова "Газета.ru".
Теги: Шалимов Краснодар Смолов Газинский
Сегодня, 02:40
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