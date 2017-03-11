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Виктор Ганчаренко: если я выпускаю молодого, то кто-то из опытных не добирает практики перед "Тереком"

Виктор Ганчаренко: если я выпускаю молодого, то кто-то из опытных не добирает практики перед "Тереком"Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после разгромной победы над "Томью" со счётом 4:0 отметил высокую концентрацию своих футболистов и объяснил отсутствие в составе Георгия Щенникова и молодых футболистов, передаёт корреспондент Rusfootball.infо

- Нашей главной задачей перед матчем было сделать так, чтобы команду не расслабили проблемы «Томи» и их результат с «Ростовом», чтобы мы сохранили уровень старания и желания. Думаю, нам это удалось, пусть не на протяжении всего матча. Всё-таки наши защитники и опорники весь матч принимали мяч без давления, уровень концентрации естественно снижался. Так что провели хороший матч и в атаке, и в обороне.

- Что с Георгием Щенниковым?

- У него микроповреждение, которое он получил ещё на сборах. У нас широкая обойма, не было смысла сегодня рисковать.

- На сборах активно наигрывалась молодёжь, почему с "Томью" не попробовали выпустить Чалова, кого-то другого пораньше?

- Надо учитывать, что в товарищеских матчах в предсезонке можно делать неограниченное количество замен, делать обратное. Молодёжи нужно заслужить доверие, чтобы играть в таких матчах. Не могу сказать, что они не заслужили, но в таком большом клубе, как ЦСКА, нужно побеждать в каждом матче. Если бы я выпустил, например, Чалова или Жамалетдинова, кто-то из более опытных не получает игровую практику перед игрой с "Тереком". Одно другого касается. Сегодня вышел Чалов, в следующей игре, возможно, выйдет кто-то другой, но повально всех выпускать нет смысла.
Теги: ЦСКА Томь Щенников Чалов
Сегодня, 17:12
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№1 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 17:23) #
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ааа боися
Регистрация: 6.02.2017
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