Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
21:02
"Монако" обыграл "Бордо"
"Монако" обыграл "Бордо"
20:58
ЦСКА - "Томь": фотоотчет встречи (1)
ЦСКА - "Томь": фотоотчет встречи (1)
20:04
Евгений Дзичковский: если ты не Владимир Соловьев, то журналистикой на Maserati не заработаешь (7)
Евгений Дзичковский: если ты не Владимир Соловьев, то журналистикой на Maserati не заработаешь (7)
18:59
Казанская тоска (2)
Казанская тоска (2)
18:53
Роман Бабаев: надеюсь, Еременко найдет в себе силы выдержать этот срок и вернуться в футбол (11)
Роман Бабаев: надеюсь, Еременко найдет в себе силы выдержать этот срок и вернуться в футбол (11)
18:37
Анатолий Мещеряков: "Локомотив" готов рассмотреть варианты с переименованием арены, дело в сумме (10)
Анатолий Мещеряков: "Локомотив" готов рассмотреть варианты с переименованием арены, дело в сумме (10)
17:12
Виктор Ганчаренко: если я выпускаю молодого, то кто-то из опытных не добирает практики перед "Тереком" (1)
Виктор Ганчаренко: если я выпускаю молодого, то кто-то из опытных не добирает практики перед "Тереком" (1)
"Эвертон" забил три гола "Вест Бромвичу", "Халл" переиграл "Суонси"
Завершились первые матчи 28-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
28 тур
"Эвертон" - "Вест Бромвич Альбион" 3:0
Голы: Миральяс, 39, Шнейдерлен, 45, Лукаку, 82
"Эвертон": Бласкес, Коулман, Бэйнс (Мори, 46), Уильямс, Джагелка, Шнейдерлен, Дэвис, Барри (Калверт-Льюин, 84), Баркли, Лукаку, Миральяс (Гейе, 71)
"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Доусон, Ньом, Макаули, Эванс, Ливермор, Шадли, Флетчер, Якоб (Моррисон, 79), Макклин (Брант, 75), Робсон-Кану (Рондон, 76)
Предупреждения: Якоб, 73, Барри, 81, Доусон, 88
"Халл Сити" - "Суонси Сити" 2:1
Голы: Н'Диайе, 70, 78
"Халл Сити": Якупович, Робертсон, Раноккия, Магир, Элабделлауи, Хаддлстоун, Маркович (Эль-Мухамади, 75), Н'Диайе (Ниасс, 63), Клукас, Эрнандес (Мейлер, 82), Гросицки
"Суонси Сити": Фабиански, Ранхель (Амат, 33), Ольссон, Фернандес, Моусон, Корк, Фер, Кэрролл, Рутледж (Нарсинг, 71), Сигурдссон, Льоренте (Айю, 45)
Предупреждения: Ольссон, 45+4, Н'Диайе, 45+4, Хаддлстоун, 56, Маркович, 73
"Борнмут" - "Вест Хэм Юнайтед" 3:2
Голы: Антонио, 10, Кинг, 31, 48, Айю, 83, Кинг, 90
"Борнмут": Боруц, Смит, Дэниелс, Фрэнсис, Кук, Гослинг, Пью, Артер, Фрейзер (Уилшир, 85), Афобе (Муссе, 85), Кинг
"Вест Хэм Юнайтед": Рэндольф, Крессвел, Фонте, Рид, Куйяте (Байрэм, 78), Ноубл (Снодграсс, 58), Фегули (Айю, 58), Обьянг, Лансини, Антонио, Кэрролл
Предупреждения: Ноубл, 9, Обьянг, 34, Пью, 66, Афобе, 72, Гослинг, 80
Чемпионат Англии
28 тур
"Эвертон" - "Вест Бромвич Альбион" 3:0
Голы: Миральяс, 39, Шнейдерлен, 45, Лукаку, 82
"Эвертон": Бласкес, Коулман, Бэйнс (Мори, 46), Уильямс, Джагелка, Шнейдерлен, Дэвис, Барри (Калверт-Льюин, 84), Баркли, Лукаку, Миральяс (Гейе, 71)
"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Доусон, Ньом, Макаули, Эванс, Ливермор, Шадли, Флетчер, Якоб (Моррисон, 79), Макклин (Брант, 75), Робсон-Кану (Рондон, 76)
Предупреждения: Якоб, 73, Барри, 81, Доусон, 88
"Халл Сити" - "Суонси Сити" 2:1
Голы: Н'Диайе, 70, 78
"Халл Сити": Якупович, Робертсон, Раноккия, Магир, Элабделлауи, Хаддлстоун, Маркович (Эль-Мухамади, 75), Н'Диайе (Ниасс, 63), Клукас, Эрнандес (Мейлер, 82), Гросицки
"Суонси Сити": Фабиански, Ранхель (Амат, 33), Ольссон, Фернандес, Моусон, Корк, Фер, Кэрролл, Рутледж (Нарсинг, 71), Сигурдссон, Льоренте (Айю, 45)
Предупреждения: Ольссон, 45+4, Н'Диайе, 45+4, Хаддлстоун, 56, Маркович, 73
"Борнмут" - "Вест Хэм Юнайтед" 3:2
Голы: Антонио, 10, Кинг, 31, 48, Айю, 83, Кинг, 90
"Борнмут": Боруц, Смит, Дэниелс, Фрэнсис, Кук, Гослинг, Пью, Артер, Фрейзер (Уилшир, 85), Афобе (Муссе, 85), Кинг
"Вест Хэм Юнайтед": Рэндольф, Крессвел, Фонте, Рид, Куйяте (Байрэм, 78), Ноубл (Снодграсс, 58), Фегули (Айю, 58), Обьянг, Лансини, Антонио, Кэрролл
Предупреждения: Ноубл, 9, Обьянг, 34, Пью, 66, Афобе, 72, Гослинг, 80
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.