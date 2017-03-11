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"Эвертон" забил три гола "Вест Бромвичу", "Халл" переиграл "Суонси"

Завершились первые матчи 28-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

28 тур

"Эвертон" - "Вест Бромвич Альбион" 3:0

Голы: Миральяс, 39, Шнейдерлен, 45, Лукаку, 82

"Эвертон": Бласкес, Коулман, Бэйнс (Мори, 46), Уильямс, Джагелка, Шнейдерлен, Дэвис, Барри (Калверт-Льюин, 84), Баркли, Лукаку, Миральяс (Гейе, 71)

"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Доусон, Ньом, Макаули, Эванс, Ливермор, Шадли, Флетчер, Якоб (Моррисон, 79), Макклин (Брант, 75), Робсон-Кану (Рондон, 76)

Предупреждения: Якоб, 73, Барри, 81, Доусон, 88

"Халл Сити" - "Суонси Сити" 2:1

Голы: Н'Диайе, 70, 78

"Халл Сити": Якупович, Робертсон, Раноккия, Магир, Элабделлауи, Хаддлстоун, Маркович (Эль-Мухамади, 75), Н'Диайе (Ниасс, 63), Клукас, Эрнандес (Мейлер, 82), Гросицки

"Суонси Сити": Фабиански, Ранхель (Амат, 33), Ольссон, Фернандес, Моусон, Корк, Фер, Кэрролл, Рутледж (Нарсинг, 71), Сигурдссон, Льоренте (Айю, 45)

Предупреждения: Ольссон, 45+4, Н'Диайе, 45+4, Хаддлстоун, 56, Маркович, 73

"Борнмут" - "Вест Хэм Юнайтед" 3:2

Голы: Антонио, 10, Кинг, 31, 48, Айю, 83, Кинг, 90

"Борнмут": Боруц, Смит, Дэниелс, Фрэнсис, Кук, Гослинг, Пью, Артер, Фрейзер (Уилшир, 85), Афобе (Муссе, 85), Кинг

"Вест Хэм Юнайтед": Рэндольф, Крессвел, Фонте, Рид, Куйяте (Байрэм, 78), Ноубл (Снодграсс, 58), Фегули (Айю, 58), Обьянг, Лансини, Антонио, Кэрролл

Предупреждения: Ноубл, 9, Обьянг, 34, Пью, 66, Афобе, 72, Гослинг, 80
Теги: Эвертон Вест Бромвич Халл Сити Суонси
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