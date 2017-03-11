Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Руди Гарсия: футбольный интеллект команды меня порадовал

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия прокомментировал крупную победу своей команды в матче против "Анже" в двадцать девятом туре французской Лиги 1.

"Футбольный интеллект команды меня порадовал. Мы решили поторопиться с самого начала, и нам удалось забить быстрый гол. Мы хотели сыграть компактно в обороне и остро в атаке, и у нас это получилось. Это и привело к такому результату. Единственный недостаток – "Анже" тоже создал несколько опасных ситуаций у наших ворот. Я думаю, что мы заслужили такую победу", - цитирует Гарсию L`Equipe.
Теги: Гарсия Марсель Анже
Сегодня, 21:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.