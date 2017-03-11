Байе Умар Ниассе: дома мы должны получать три очка в каждом матче

Нападающий "Халл Сити" Байе Умар Ниассе прокомментировал победу своей команды в матче против "Суонси" (2:1) в 28-м туре чемпионата Англии.



"Нам повезло в матче. После второго гола соперник начал нас давить. У меня и команды получилась отличная игра. Мне кажется, что дома нам надо играть чаще. Дома мы должны получать три очка в каждом матче", - цитирует экс-игрока "Локомотива" ВВС.