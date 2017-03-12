Пол Клемент: мы не чувствуем себя в безопасности

Главный тренер "Суонси" Пол Клемент прокомментировал поражение своей команды в матче против "Халл Сити" (1:2) в двадцать восьмом туре АПЛ.



"Две травмы в первом тайме испортили нам игру. Из-за этого во второй половине встречи мы были ограничены. В целом, мы должны быть разочарованы. Разочарованы тем, как забивал соперник, как мы играли в обороне. Мы не чувствуем себя в безопасности. У нас впереди десять игр, в которых надо получить результат", - цитирует Клемента ВВС.