Илья Кутепов: видимо, не услышали, что говорил Каррера. Надо все быстро переосмыслить

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в перерыве домашнего матча 19-го тура РФПЛ с "Анжи" выразил мнение, что команда не выполняет установку главного тренера Массимо Карреры.



"Видимо, не услышали, что тренер говорил перед игрой. Надо всё быстро переосмыслить и показать во втором тайме футбол, в который умеем играть. Сейчас тренер скажет нужные слова, и мы поменяем игру", — сказал Кутепов в эфире телеканала "Наш футбол".