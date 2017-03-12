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Илья Кутепов: видимо, не услышали, что говорил Каррера. Надо все быстро переосмыслить

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в перерыве домашнего матча 19-го тура РФПЛ с "Анжи" выразил мнение, что команда не выполняет установку главного тренера Массимо Карреры.

"Видимо, не услышали, что тренер говорил перед игрой. Надо всё быстро переосмыслить и показать во втором тайме футбол, в который умеем играть. Сейчас тренер скажет нужные слова, и мы поменяем игру", — сказал Кутепов в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Спартак Анжи Каррера Кутепов
Сегодня, 18:02
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№4 Написал: OgreGate (Сегодня, 19:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spiri
похоже,интрига умерла..

Цитата: spiri
Болеет за: «Зенит»

"У шамана три руки"(с) как ни колдуй, а - "Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!"


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№3 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 18:40) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все равно мне многое не понравилось. Спасибо, хоть очков не потеряли-нельзя было ни в коем случае.


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 18:10) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
похоже,интрига умерла..вряд ли СМ сдаст такую фору!! grimacing


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:06) #
  • +3
  •  (3)

Ну уже из ушей пробки вынули..., гол хороший...
Регистрация: 28.12.2015
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