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Михаил Гершкович: "Ростов" откровенно порадовал во всех отношениях

Отечественный тренер и эксперт Михаил Гершкович похвалил футболистов "Ростова" за игру в Манчестере.

"Ростов" откровенно порадовал во всех отношениях. Да, очень сказалось отсутствие Калачева и Гацкана. Да, в каких-то моментах можно говорить о невезении.

Но главное - команда Кириченко не уступила на "Олд Траффрд" ни в функциональном плане, ни в организации игры, снова показав себя сверхдостойно. Мы должны сказать ростовчанам спасибо за выступление!" - цитирует Гершковича "Газета.ru".
Теги: Гершкович Ростов
Сегодня, 02:34
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