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Шандор Варга: несколько европейских клубов советовались со мной насчет Слуцкого

Футбольный агент Шандор Варга рассказал, что к нему обращались за консультацией по поводу российского тренера Леонида Слуцкого.

"Экс-тренер ЦСКА и сборной России сейчас очень востребован на рынке. Несколько европейских клубов советовались со мной насчет его персоны.

Называть их не буду, но уверен, что летом у него будет новое место работы", - передают слова Варги "Известия".
Теги: Слуцкий Варга
Сегодня, 02:04
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