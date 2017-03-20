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Сергей Семак: буду ли доволен, если "Уфа" займет пятое место? Конечно
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак рассказал о своей адаптации на новом месте. Весной клуб из столицы Башкортостана в четырех официальных матчах не знает горечи неудач.
- Сергей Богданович, вы уже полностью адаптировались в новой роли главного тренера?
- Деваться некуда (улыбается). Я уже три месяца в этой должности, пора привыкать. Конечно, был момент адаптации, ведь в принципе непросто начинать на новом месте. Ведь у нас по физподготовке, по реабилитации были некоторые вопросы, которые удалось закрыть по ходу предсезонной подготовки. Так что было много организационных сложностей, что, думаю, есть на любой работе.
- Вы перечислили именно организационные моменты, а психологически идти на повышение по статусу было легко?
- Мы перестраиваемся вместе с командой. И какие-то фрагментарные моменты у нас получаются, но и есть то, что не получается. В любом случае, мы должны делать максимум из того, что можем, а далее будем смотреть.
- Из ваших слов следует, что с коллективом "Уфы" вы уже являетесь единым целым…
- Я надеюсь, что да. Тут надо спрашивать у коллектива (смеется).
- Вы еще совсем недавно были действующим футболистом. Вам удается держать грань субординации?
- Никаких проблем тут нет, я не пытаюсь как-то искусственно поддерживать расстояние или, наоборот, быть другом. У нас рабочие отношения, я уважаю труд ребят. Я очень доволен отношением ребят к работе.
- В четырех матчах на посту главного тренера "Уфы" вы не потерпели ни одного поражения, более того, переписали истории башкирской команды, выйдя в полуфинал Кубка России. Ожидали ли такого дебюта?
- Тут сложно ответить. Я по натуре максималист, и всегда хочется большего, но я прекрасно понимаю, что существующие сложности объективны. Это касается и психологического аспекта. Все придет, ведь это не быстро складывается. Но я понимаю все сложности: сейчас у нас получаются фрагментарные кусочки игры, но мы стремимся к тому, чтобы на протяжении всего матча играть так, как мы хотим.
- Если вам скажут, что по итогам чемпионата "Уфа" займет пятое место, вы будете довольны?
- Да, конечно (улыбается).
- Но есть еще и Кубок…
- Мы стремимся готовиться к следующему матчу. Например, у нас два подряд матча с "Локомотивом". Мы должны быть готовы на 100% процентов к каждой игре.
- Перед уходом из санкт-петербургского "Зенита" у вас были сомнения? Ведь известно, что вы даже пошли на понижение заработной платы.
- Финансовый аспект, в любом случае, не является для меня главенствующим. Для меня была сложность в том, насколько семье будет сложно. Это было важнее. А что касается работы, то, естественно, мне хотелось работать самостоятельно. Было предложение, и я его принял. Это самый лучший шанс узнать, насколько это нравится мне, и насколько я гожусь для этой работы.
- На данном этапе вы можете дать себе оценку?
- Могу: мне это нравится. А насколько я гожусь для этого, мы посмотрим позже.
- "Зенит" не пытался вас отговаривать?
- Нет, абсолютно. Наоборот, у нас была договоренность с руководством, что не будут препятствовать. Ведь они заинтересованы в тренерском росте. Я очень благодарен руководству "Зенита" за понимание и отношение.
- Предыдущий главный тренер "Уфы" Виктор Ганчаренко в контракте имел пункт о возможности вернуться в московский ЦСКА, что в итоге и произошло. В вашем случае подобной опции нет.
- Тут это абсолютно неважно. "Уфа" - это клуб, который не удерживает специалистов и футболистов. Если поступит предложение, то руководство его рассмотрит. В этом плане у нас открытая и понятная всем позиция руководства. Моя задача работать и выкладываться, что я и делаю.
- А если "Зенит" завтра позовет на пост главного тренера?
- Там есть тренер. В этом вопрос не стоит (улыбается).
- В вашем понимании, что такое футбол Сергея Семака?
- На данный момент нет футбола Сергея Семака, есть возможности команды, и мы из имеющихся игроков пытаемся выстраивать боеспособный коллектив, который будет играть и побеждать.
- А в теории такой футбол существует?
- В теории? Когда у меня будет возможность, тогда мы теорию воплотим (смеется). Он есть.
- Вы в качестве тренера работали со многими известными специалистами: Фабио Капелло, Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боашем, Мирчей Луческу, Леонидом Слуцким. От кого больше всего почерпнули знаний?
- Каждый тренер – индивидуальность, но невозможно кого-то скопировать. Тем и ценен каждый тренер, потому что он уникальный в своем роде. Мне было интересно работать со всеми, ведь каждый из перечисленных добился многого. Мне, как начинающему тренеру, было очень интересно работать с ними.
- Как вы можете парировать некий стереотип, что хороший футболист редко становится хорошим тренером?
- Не мне судить (улыбается). Мое дело – работать.
- Ни для кого не секрет, что вы являетесь одним из самых воспитанных и деликатных в отечественном футболе. Но неужели вы на футболистов сейчас голос не повышаете?
- Тут надо адресовать вопрос ребятам. Конечно, это бывает. Но я спокойно к этому отношусь. Я могу и строго сказать, главное – чтобы доходило. Что касается ситуации с матом – это внутреннее дело, но задачи наказать кого-то финансово у нас нет.
Р-Спорт
- Сергей Богданович, вы уже полностью адаптировались в новой роли главного тренера?
- Деваться некуда (улыбается). Я уже три месяца в этой должности, пора привыкать. Конечно, был момент адаптации, ведь в принципе непросто начинать на новом месте. Ведь у нас по физподготовке, по реабилитации были некоторые вопросы, которые удалось закрыть по ходу предсезонной подготовки. Так что было много организационных сложностей, что, думаю, есть на любой работе.
- Вы перечислили именно организационные моменты, а психологически идти на повышение по статусу было легко?
- Мы перестраиваемся вместе с командой. И какие-то фрагментарные моменты у нас получаются, но и есть то, что не получается. В любом случае, мы должны делать максимум из того, что можем, а далее будем смотреть.
- Из ваших слов следует, что с коллективом "Уфы" вы уже являетесь единым целым…
- Я надеюсь, что да. Тут надо спрашивать у коллектива (смеется).
- Вы еще совсем недавно были действующим футболистом. Вам удается держать грань субординации?
- Никаких проблем тут нет, я не пытаюсь как-то искусственно поддерживать расстояние или, наоборот, быть другом. У нас рабочие отношения, я уважаю труд ребят. Я очень доволен отношением ребят к работе.
- В четырех матчах на посту главного тренера "Уфы" вы не потерпели ни одного поражения, более того, переписали истории башкирской команды, выйдя в полуфинал Кубка России. Ожидали ли такого дебюта?
- Тут сложно ответить. Я по натуре максималист, и всегда хочется большего, но я прекрасно понимаю, что существующие сложности объективны. Это касается и психологического аспекта. Все придет, ведь это не быстро складывается. Но я понимаю все сложности: сейчас у нас получаются фрагментарные кусочки игры, но мы стремимся к тому, чтобы на протяжении всего матча играть так, как мы хотим.
- Если вам скажут, что по итогам чемпионата "Уфа" займет пятое место, вы будете довольны?
- Да, конечно (улыбается).
- Но есть еще и Кубок…
- Мы стремимся готовиться к следующему матчу. Например, у нас два подряд матча с "Локомотивом". Мы должны быть готовы на 100% процентов к каждой игре.
- Перед уходом из санкт-петербургского "Зенита" у вас были сомнения? Ведь известно, что вы даже пошли на понижение заработной платы.
- Финансовый аспект, в любом случае, не является для меня главенствующим. Для меня была сложность в том, насколько семье будет сложно. Это было важнее. А что касается работы, то, естественно, мне хотелось работать самостоятельно. Было предложение, и я его принял. Это самый лучший шанс узнать, насколько это нравится мне, и насколько я гожусь для этой работы.
- На данном этапе вы можете дать себе оценку?
- Могу: мне это нравится. А насколько я гожусь для этого, мы посмотрим позже.
- "Зенит" не пытался вас отговаривать?
- Нет, абсолютно. Наоборот, у нас была договоренность с руководством, что не будут препятствовать. Ведь они заинтересованы в тренерском росте. Я очень благодарен руководству "Зенита" за понимание и отношение.
- Предыдущий главный тренер "Уфы" Виктор Ганчаренко в контракте имел пункт о возможности вернуться в московский ЦСКА, что в итоге и произошло. В вашем случае подобной опции нет.
- Тут это абсолютно неважно. "Уфа" - это клуб, который не удерживает специалистов и футболистов. Если поступит предложение, то руководство его рассмотрит. В этом плане у нас открытая и понятная всем позиция руководства. Моя задача работать и выкладываться, что я и делаю.
- А если "Зенит" завтра позовет на пост главного тренера?
- Там есть тренер. В этом вопрос не стоит (улыбается).
- В вашем понимании, что такое футбол Сергея Семака?
- На данный момент нет футбола Сергея Семака, есть возможности команды, и мы из имеющихся игроков пытаемся выстраивать боеспособный коллектив, который будет играть и побеждать.
- А в теории такой футбол существует?
- В теории? Когда у меня будет возможность, тогда мы теорию воплотим (смеется). Он есть.
- Вы в качестве тренера работали со многими известными специалистами: Фабио Капелло, Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боашем, Мирчей Луческу, Леонидом Слуцким. От кого больше всего почерпнули знаний?
- Каждый тренер – индивидуальность, но невозможно кого-то скопировать. Тем и ценен каждый тренер, потому что он уникальный в своем роде. Мне было интересно работать со всеми, ведь каждый из перечисленных добился многого. Мне, как начинающему тренеру, было очень интересно работать с ними.
- Как вы можете парировать некий стереотип, что хороший футболист редко становится хорошим тренером?
- Не мне судить (улыбается). Мое дело – работать.
- Ни для кого не секрет, что вы являетесь одним из самых воспитанных и деликатных в отечественном футболе. Но неужели вы на футболистов сейчас голос не повышаете?
- Тут надо адресовать вопрос ребятам. Конечно, это бывает. Но я спокойно к этому отношусь. Я могу и строго сказать, главное – чтобы доходило. Что касается ситуации с матом – это внутреннее дело, но задачи наказать кого-то финансово у нас нет.
Р-Спорт
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