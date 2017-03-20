Сергей Семак: буду ли доволен, если "Уфа" займет пятое место? Конечно

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак рассказал о своей адаптации на новом месте. Весной клуб из столицы Башкортостана в четырех официальных матчах не знает горечи неудач.- Деваться некуда (улыбается). Я уже три месяца в этой должности, пора привыкать. Конечно, был момент адаптации, ведь в принципе непросто начинать на новом месте. Ведь у нас по физподготовке, по реабилитации были некоторые вопросы, которые удалось закрыть по ходу предсезонной подготовки. Так что было много организационных сложностей, что, думаю, есть на любой работе.- Мы перестраиваемся вместе с командой. И какие-то фрагментарные моменты у нас получаются, но и есть то, что не получается. В любом случае, мы должны делать максимум из того, что можем, а далее будем смотреть.- Я надеюсь, что да. Тут надо спрашивать у коллектива (смеется).- Никаких проблем тут нет, я не пытаюсь как-то искусственно поддерживать расстояние или, наоборот, быть другом. У нас рабочие отношения, я уважаю труд ребят. Я очень доволен отношением ребят к работе.- Тут сложно ответить. Я по натуре максималист, и всегда хочется большего, но я прекрасно понимаю, что существующие сложности объективны. Это касается и психологического аспекта. Все придет, ведь это не быстро складывается. Но я понимаю все сложности: сейчас у нас получаются фрагментарные кусочки игры, но мы стремимся к тому, чтобы на протяжении всего матча играть так, как мы хотим.- Да, конечно (улыбается).- Мы стремимся готовиться к следующему матчу. Например, у нас два подряд матча с "Локомотивом". Мы должны быть готовы на 100% процентов к каждой игре.- Финансовый аспект, в любом случае, не является для меня главенствующим. Для меня была сложность в том, насколько семье будет сложно. Это было важнее. А что касается работы, то, естественно, мне хотелось работать самостоятельно. Было предложение, и я его принял. Это самый лучший шанс узнать, насколько это нравится мне, и насколько я гожусь для этой работы.- Могу: мне это нравится. А насколько я гожусь для этого, мы посмотрим позже.- Нет, абсолютно. Наоборот, у нас была договоренность с руководством, что не будут препятствовать. Ведь они заинтересованы в тренерском росте. Я очень благодарен руководству "Зенита" за понимание и отношение.- Тут это абсолютно неважно. "Уфа" - это клуб, который не удерживает специалистов и футболистов. Если поступит предложение, то руководство его рассмотрит. В этом плане у нас открытая и понятная всем позиция руководства. Моя задача работать и выкладываться, что я и делаю.- Там есть тренер. В этом вопрос не стоит (улыбается).- На данный момент нет футбола Сергея Семака, есть возможности команды, и мы из имеющихся игроков пытаемся выстраивать боеспособный коллектив, который будет играть и побеждать.- В теории? Когда у меня будет возможность, тогда мы теорию воплотим (смеется). Он есть.- Каждый тренер – индивидуальность, но невозможно кого-то скопировать. Тем и ценен каждый тренер, потому что он уникальный в своем роде. Мне было интересно работать со всеми, ведь каждый из перечисленных добился многого. Мне, как начинающему тренеру, было очень интересно работать с ними.- Не мне судить (улыбается). Мое дело – работать.- Тут надо адресовать вопрос ребятам. Конечно, это бывает. Но я спокойно к этому отношусь. Я могу и строго сказать, главное – чтобы доходило. Что касается ситуации с матом – это внутреннее дело, но задачи наказать кого-то финансово у нас нет.