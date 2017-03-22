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Роман Асхабадзе: телевидение провалило работу по коммуникации с клубами в отношении календаря

Бывший гендиректор "Спартака" Роман Асхабадзе высказался относительно календаря российской премьер-лиги.

"Телевидение провалило работу по коммуникации с клубами в отношении составления календаря. Болельщикам клубов, которые претендуют на попадание в Лигу чемпионов, хотелось бы смотреть футбол в то время, которое для них более удобно.

Другое дело, что лига не может угодить каждому клубу, всегда кто-то будет недоволен. Каждая команда лоббирует свои интересы", - цитирует Асхабадзе "Спорт FM".
Теги: Асхабадзе
Сегодня, 09:58
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№2 Написал: zenit Питер (Сегодня, 10:50) #
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Да уж, надоели эти матчи по будним дням или в воскресение в 12 утра или 8 вечера. Ну, что за бред?
Регистрация: 7.03.2007
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:02) #
  • 0
  •  (2)

Зачем выставлять одну и ту же новость дважды?

А что хоккейное лобби сильнее футбольного?
Может матчи КХЛ надо было передвинуть.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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