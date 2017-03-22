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Федор Кудряшов: считаю, капитаном должен стать Акинфеев (видео)

Защитник сборной России Федор Кудряшов вышел к журналистам после сегодняшней тренировки национальной команды.



- Расскажите про сегодняшнюю тренировку. Над чем сегодня работали?

- Работали над тактикой и играли в футбол, чтобы закрепить связи.

- Вы разбились по парам, что за упражнение было?

- По парам? Я что-то не помню. По позициям? Да, было такое. Отрабатывали схему, которая, наверное, будет в предстоящей игре.

- В "Ростове" Вы часто играете крайнего защитника, здесь Вы были одним из центральных. Насколько это непривычно?

- Я больше играл крайнего, но в связи с травмой Владимира Граната, думаю, мне предстоит играть крайнего центрального защитника. Я не скажу, что она новая для меня, я уже играл там, и нормально себя чувствую на этой позиции.

- Тренера, наверное, тоже хорошо понимаете, ведь раньше работали с ним в клубах.

- Да, конечно, без этого никуда. Знаю его требования, поэтому мне легче, чем другим ребятам, которые с ним не работали.

- Кто должен стать капитаном команды?

- Я считаю, что Игорь Акинфеев. Потому что он старожил в сборной и является лидером не только на поле, но и в раздевалке.

- Можете сравнить стадион "Краснодара" с европейскими аренами, на которых Вам удалось побывать в этом сезоне?

- Я еще там не был. Серьезно (улыбается). Видел только на картинке и по телевизору. А так, ребята рассказывают, что это лучший стадион, который есть в мире. Поэтому будет приятно сыграть там.

- Как вообще настроение в сборной?

- Рабочее. Готовимся к игре. Думаем только о предстоящей игре.

- Вчера должны были разбирать игру предстоящего соперника, что скажете?

- Мы свою игру разбирали. И сегодня будем продолжать, а завтра уже будем соперника смотреть.

- А вообще Ваше мнение о сопернике?

- Завтра нам расскажут, покажут, тогда будем иметь представление. У них есть много игроков, которые выступают в европейских топ-чемпионатах. Поэтому это серьезная команда, будем готовиться.

- Один из них - игрок "Манчестер Юнайтед" Байи - оставил какие-то впечатления?

- Он играл только вторую игру. Я смотрел матчи "Манчестера" - хороший защитник, мне понравился.

Источник: Rusfootball.info
Теги: Кудряшов Сборная России Rвидео
Сегодня, 13:25
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