Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
15:17
Спортивный психолог: жалобы Луческу - это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы (1)
Спортивный психолог: жалобы Луческу - это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы (1)
14:51
Судейская комиссия: невозможно определить, пересек ли мяч линию ворот в матче "Амкара"- "Зенит" (23)
Судейская комиссия: невозможно определить, пересек ли мяч линию ворот в матче "Амкара"- "Зенит" (23)
14:07
Акинфеев пропускает в миниатюрные ворота и другое видео с сегодняшней тренировки сборной России (7)
Акинфеев пропускает в миниатюрные ворота и другое видео с сегодняшней тренировки сборной России (7)
09:58
Роман Асхабадзе: телевидение провалило работу по коммуникации с клубами в отношении календаря (2)
Роман Асхабадзе: телевидение провалило работу по коммуникации с клубами в отношении календаря (2)
03:06
Сильвестр Игбун: еда, погода - с этим в России все отлично, жаль мало кто говорит по-английски (4)
Сильвестр Игбун: еда, погода - с этим в России все отлично, жаль мало кто говорит по-английски (4)
Вчера 23:50
Владимир Маркин: решетки на фанатском секторе стадиона в Уфе должны быть ликвидированы (1)
Владимир Маркин: решетки на фанатском секторе стадиона в Уфе должны быть ликвидированы (1)
Вчера 23:12
Франческо Тотти: Спаллетти - это будущее "Ромы" (2)
Франческо Тотти: Спаллетти - это будущее "Ромы" (2)
Вчера 23:00
Кирилл Панченко: хочу поехать на Кубок конфедераций (8)
Кирилл Панченко: хочу поехать на Кубок конфедераций (8)
Федор Кудряшов: считаю, капитаном должен стать Акинфеев (видео)
Защитник сборной России Федор Кудряшов вышел к журналистам после сегодняшней тренировки национальной команды.
- Расскажите про сегодняшнюю тренировку. Над чем сегодня работали?
- Работали над тактикой и играли в футбол, чтобы закрепить связи.
- Вы разбились по парам, что за упражнение было?
- По парам? Я что-то не помню. По позициям? Да, было такое. Отрабатывали схему, которая, наверное, будет в предстоящей игре.
- В "Ростове" Вы часто играете крайнего защитника, здесь Вы были одним из центральных. Насколько это непривычно?
- Я больше играл крайнего, но в связи с травмой Владимира Граната, думаю, мне предстоит играть крайнего центрального защитника. Я не скажу, что она новая для меня, я уже играл там, и нормально себя чувствую на этой позиции.
- Тренера, наверное, тоже хорошо понимаете, ведь раньше работали с ним в клубах.
- Да, конечно, без этого никуда. Знаю его требования, поэтому мне легче, чем другим ребятам, которые с ним не работали.
- Кто должен стать капитаном команды?
- Я считаю, что Игорь Акинфеев. Потому что он старожил в сборной и является лидером не только на поле, но и в раздевалке.
- Можете сравнить стадион "Краснодара" с европейскими аренами, на которых Вам удалось побывать в этом сезоне?
- Я еще там не был. Серьезно (улыбается). Видел только на картинке и по телевизору. А так, ребята рассказывают, что это лучший стадион, который есть в мире. Поэтому будет приятно сыграть там.
- Как вообще настроение в сборной?
- Рабочее. Готовимся к игре. Думаем только о предстоящей игре.
- Вчера должны были разбирать игру предстоящего соперника, что скажете?
- Мы свою игру разбирали. И сегодня будем продолжать, а завтра уже будем соперника смотреть.
- А вообще Ваше мнение о сопернике?
- Завтра нам расскажут, покажут, тогда будем иметь представление. У них есть много игроков, которые выступают в европейских топ-чемпионатах. Поэтому это серьезная команда, будем готовиться.
- Один из них - игрок "Манчестер Юнайтед" Байи - оставил какие-то впечатления?
- Он играл только вторую игру. Я смотрел матчи "Манчестера" - хороший защитник, мне понравился.
Источник: Rusfootball.info
- Расскажите про сегодняшнюю тренировку. Над чем сегодня работали?
- Работали над тактикой и играли в футбол, чтобы закрепить связи.
- Вы разбились по парам, что за упражнение было?
- По парам? Я что-то не помню. По позициям? Да, было такое. Отрабатывали схему, которая, наверное, будет в предстоящей игре.
- В "Ростове" Вы часто играете крайнего защитника, здесь Вы были одним из центральных. Насколько это непривычно?
- Я больше играл крайнего, но в связи с травмой Владимира Граната, думаю, мне предстоит играть крайнего центрального защитника. Я не скажу, что она новая для меня, я уже играл там, и нормально себя чувствую на этой позиции.
- Тренера, наверное, тоже хорошо понимаете, ведь раньше работали с ним в клубах.
- Да, конечно, без этого никуда. Знаю его требования, поэтому мне легче, чем другим ребятам, которые с ним не работали.
- Кто должен стать капитаном команды?
- Я считаю, что Игорь Акинфеев. Потому что он старожил в сборной и является лидером не только на поле, но и в раздевалке.
- Можете сравнить стадион "Краснодара" с европейскими аренами, на которых Вам удалось побывать в этом сезоне?
- Я еще там не был. Серьезно (улыбается). Видел только на картинке и по телевизору. А так, ребята рассказывают, что это лучший стадион, который есть в мире. Поэтому будет приятно сыграть там.
- Как вообще настроение в сборной?
- Рабочее. Готовимся к игре. Думаем только о предстоящей игре.
- Вчера должны были разбирать игру предстоящего соперника, что скажете?
- Мы свою игру разбирали. И сегодня будем продолжать, а завтра уже будем соперника смотреть.
- А вообще Ваше мнение о сопернике?
- Завтра нам расскажут, покажут, тогда будем иметь представление. У них есть много игроков, которые выступают в европейских топ-чемпионатах. Поэтому это серьезная команда, будем готовиться.
- Один из них - игрок "Манчестер Юнайтед" Байи - оставил какие-то впечатления?
- Он играл только вторую игру. Я смотрел матчи "Манчестера" - хороший защитник, мне понравился.
Источник: Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.