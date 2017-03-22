Федор Кудряшов: считаю, капитаном должен стать Акинфеев (видео)

Защитник сборной России Федор Кудряшов вышел к журналистам после сегодняшней тренировки национальной команды.- Работали над тактикой и играли в футбол, чтобы закрепить связи.- По парам? Я что-то не помню. По позициям? Да, было такое. Отрабатывали схему, которая, наверное, будет в предстоящей игре.- Я больше играл крайнего, но в связи с травмой Владимира Граната, думаю, мне предстоит играть крайнего центрального защитника. Я не скажу, что она новая для меня, я уже играл там, и нормально себя чувствую на этой позиции.- Да, конечно, без этого никуда. Знаю его требования, поэтому мне легче, чем другим ребятам, которые с ним не работали.- Я считаю, что Игорь Акинфеев. Потому что он старожил в сборной и является лидером не только на поле, но и в раздевалке.- Я еще там не был. Серьезно (улыбается). Видел только на картинке и по телевизору. А так, ребята рассказывают, что это лучший стадион, который есть в мире. Поэтому будет приятно сыграть там.- Рабочее. Готовимся к игре. Думаем только о предстоящей игре.- Мы свою игру разбирали. И сегодня будем продолжать, а завтра уже будем соперника смотреть.- Завтра нам расскажут, покажут, тогда будем иметь представление. У них есть много игроков, которые выступают в европейских топ-чемпионатах. Поэтому это серьезная команда, будем готовиться.- Он играл только вторую игру. Я смотрел матчи "Манчестера" - хороший защитник, мне понравился.Источник: