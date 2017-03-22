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Аллегри подпишет контракт с "Ювентусом" до 2020 года

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри останется в нынешнем клубе, утверждает Tuttosport.

По данным издания, специалист в ближайшее время подпишет новый контракт с туринской командой, который будет рассчитан до 2020 года.
Теги: Аллегри Ювентус
Сегодня, 16:08
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