Аллегри подпишет контракт с "Ювентусом" до 2020 года

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри останется в нынешнем клубе, утверждает Tuttosport.



По данным издания, специалист в ближайшее время подпишет новый контракт с туринской командой, который будет рассчитан до 2020 года.